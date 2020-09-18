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Серая плитка в современном интерьере, ее разнообразие и сфера применения

В последнее время наблюдается устойчивая тенденция - каждая из 300 итальянских фабрик включают в свои коллекции партии серой плитки. Она считается универсальной и не выходит из моды.

Аристократический серый материал в интерьере различных помещений

Ее часто используют дизайнеры в качестве нейтрального фона, который отлично сочетается с яркими предметами интерьера, мебелью. Серый цвет гармоничен с другими цветами и оттенками и всегда уместен в жилых зонах и общественных помещениях, офисах и ТРЦ.

Разнообразие серой плитки в интерьерах разных комнат

Серый цвет керамической облицовки может быть выполнен с имитацией текстуры бетона или кирпича, мрамора. В качестве настенной облицовки серый материал выглядит аристократично и напоминает средневековой замок. Он часто используется в качестве базового покрытия.

Плитка на полу и стенах ванной отличается изысканностью. Здесь она прекрасно сочетается с бежевым, изумрудным, желтым и красным. Популярен жемчужно-серый оттенок, который сочетается с душем и краном, выполненными в золотистых оттенках. В гостиной таким материалом стараются декорировать камины - он выдерживает большие температуры и позволяет людям чувствовать комфортно.

На кухне серая керамика выглядит урбанистически. Обычно светло-серый тон выбирают для пола, а темно-серый - для настенных панелей. Они сочетаются со стальной вытяжкой и раковиной. Потолок стоит в таком случае оставить белым. Более оптимальный вариант для сочетания с серым - такие цвета, как:

  • лимонный;
  • болотный;
  • травянисто-зеленый.

Для полов спальни стоит выбрать серый пудровый цвет. Он отлично подойдёт к стилю неоклассика. Такое напольное керамическое покрытие износостойкое, способное выдерживать постоянные уборки. Облицовку можно стилизовать под скандинавский узор или греческий орнамент. На однотонных стенах хорошо будут смотреться картины и ковры ручной работы, гобелены, старинные ружья.

Кроме жилых помещений, серый керамогранит вписывается в интерьеры:

  • офисов;
  • гостиниц;
  • салонов красоты;
  • вокзалов;
  • клубов;
  • служебных помещений.

Оригинальное дизайнерское решение дает сочетание глянцевой и матовой поверхностей. Аристократична плитка под мрамор, оригинально смотрится под цемент, кирпич.

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# Дизайн и стиль

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