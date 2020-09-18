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Шарлиз Терон рассказала, почему пять лет ни с кем не встречается

Шарлиз Терон рассказала, почему пять лет ни с кем не встречается

Последним известным романом Шарлиз Терон были ее отношения с актером Шоном Пенном — пара, по слухам, даже собиралась пожениться, хотя сама актриса это отрицала. Расставшись с актером, звезда сосредоточилась на воспитании двоих приемных детей: Шарлиз воспитывает восьмилетнего Джексона и пятилетнюю Огаст. Вот уже пять лет Терон одинока, и вчера в интервью своей коллеге Дрю Бэрримор в ее шоу The Drew Barrymore Show она рассказала, почему так долго ни с кем не встречается.

Моя жизнь с моими детьми и с моей невероятной семьей, которая у меня есть, прекрасна. Я могу честно сказать, что не чувствую себя одинокой. Когда у меня появились дети, они не заменили собой какие-то мои интересы или аспекты в жизни. Я все еще в деле! Я думаю, что приоритеты со временем становятся другими. Быть родителем — это большая работа. В конце дня я ложусь в постель и думаю о том, что не хотела бы, чтобы этот день прошел как-то иначе,

— поделилась она.


Несмотря на то что Терон, по ее словам, прекрасно чувствует себя одна, дочь звезды обеспокоена тем, что у ее мамы нет бойфренда. Как рассказывала актриса, Огаст очень хочет, чтобы у ее мамы появился возлюбленный.

Два дня назад я сидела в машине с двумя моими девочками, и моя младшая сказала что-то вроде: "Тебе нужен парень!". А я ей ответила: "На самом деле нет, сейчас я чувствую себя очень хорошо". А она мне заявила: "Знаешь, мам? Тебе просто нужен парень, тебе нужны отношения!"— делилась актриса.


# Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

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