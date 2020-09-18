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Шок! Михаил Ефремов не виноват. Кто сидел за рулем?

Шок! Михаил Ефремов не виноват. Кто сидел за рулем?

8 июня 2020 года артист России Михаил Ефремов спровоцировал смертельное ДТП на Смоленской площади. Актер врезался на машине в фургон курьера Сергея Захарова, который скончался от полученных травм через пару часов после трагедии. Ефремов был в сильном алкогольном опьянении, поэтому долго не мог вспомнить, что произошло в тот роковой день.


Несколько дней назад Михаила приговорили к восьми годам лишения свободы. Артист Никита Джигурда после решения суда стоит на стороне актера и считает его невиновным. Мужчина выложил в сеть видео с момента аварии.


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ПОЗОР ТЕМ, КТО ГРЯЗНО ХУЛИЛ И ПРОДОЛЖАЕТ ХУЛИТЬ НЕВИНОВНОГО МИХАИЛА ЕФРЕМОВА, ПРОЯВИВШЕГО БЛАГОРОДСТВО!❤️ АКТРИСУ ТЕАТРА «СОВРЕМЕННИК» ДАРЬЮ БЕЛОУСОВУ ВЫНУДИЛИ СОТВОРИТЬ ТО, ЧТО (ВРЕМЕННО) ОБЕРНУЛОСЬ ДЛЯ МИХАИЛА ЕФРЕМОВА ВОСЕМЬЮ ГОДАМИ СРОКА, НАЗНАЧЕННОГО (ПО БЕСПРЕДЕЛУ) СУДОМ.👎 ЕФРЕМОВ ЗАПРЕТИЛ ЭЛЬМАНУ ПАШАЕВУ НАЗЫВАТЬ ИМЯ ТОЙ, КТО СИДЕЛ ЗА РУЛЁМ ЕГО ДЖИПА! МИША ВЗЯЛ ЕЁ ВИНУ НА СЕБЯ! ПОЭТОМУ - НЕ РУГАЙТЕ ПАШАЕВА! ЭЛЬМАН ЧЕСТНО ВЫПОЛНИЛ СВОЮ РАБОТУ.👍 СВОБОДУ МИХАИЛ ЕФРЕМОВ ДОЛЖЕН ОБРЕСТИ УЖЕ В ЭТОМ ГОДУ.✌️А УЧАСТНИКИ И ЗРИТЕЛИ ЭТОГО ПОСТАНОВОЧНОГО ДЕТЕКТИВА ЕЩЁ ДОЛГО БУДУТ ВСПОМИНАТЬ ПЕРЕЖИТЫЙ ИМИ ГРАНДИОЗНЫЙ СПЕКТАКЛЬ! Слава НАМ - ЛЮБВИ БОГАМ!❤️Слава РОДУ!!!🔥 #джигурда #расследование #михаилефремов👏 #дарьябелоусова #театр🎭 #современник #ефремовневиновен #постановка #детектив #победанаша❤️ @kseniya_shkoda

A post shared by НИКИТА ДЖИГУРДА (18+) (@instadzhigurda) on

По мнению Джигурды, Михаил покрывает любовницу Дарью Белоусову, сидевшую за рулём авто во время ДТП. В качестве доказательств, он сделал стоп-кадр, на котором видна нога выходящей из машины актрисы.

«Позор тем, кто поливает грязью и продолжает хейтить невинного Ефремова, который проявил благородство»,

— комментируют пользователи сети видео.

Джигурда также заявляет, что на следующее утро Дарья Белоусова привела первого адвоката к Михаилу, который в итоге ушел в бессрочный отпуск.

«Свободу Михаил Ефремов должен обрести уже в этом году. А участники и зрители этого постановочного детектива еще долго будут вспоминать пережитый ими грандиозный спектакль»,

— закончил свой рассказ артист.

А что думаешь ты?

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По материалам: popcake.tv

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