Шок! Михаил Ефремов не виноват. Кто сидел за рулем?

ПОЗОР ТЕМ, КТО ГРЯЗНО ХУЛИЛ И ПРОДОЛЖАЕТ ХУЛИТЬ НЕВИНОВНОГО МИХАИЛА ЕФРЕМОВА, ПРОЯВИВШЕГО БЛАГОРОДСТВО!❤️ АКТРИСУ ТЕАТРА «СОВРЕМЕННИК» ДАРЬЮ БЕЛОУСОВУ ВЫНУДИЛИ СОТВОРИТЬ ТО, ЧТО (ВРЕМЕННО) ОБЕРНУЛОСЬ ДЛЯ МИХАИЛА ЕФРЕМОВА ВОСЕМЬЮ ГОДАМИ СРОКА, НАЗНАЧЕННОГО (ПО БЕСПРЕДЕЛУ) СУДОМ.👎 ЕФРЕМОВ ЗАПРЕТИЛ ЭЛЬМАНУ ПАШАЕВУ НАЗЫВАТЬ ИМЯ ТОЙ, КТО СИДЕЛ ЗА РУЛЁМ ЕГО ДЖИПА! МИША ВЗЯЛ ЕЁ ВИНУ НА СЕБЯ! ПОЭТОМУ - НЕ РУГАЙТЕ ПАШАЕВА! ЭЛЬМАН ЧЕСТНО ВЫПОЛНИЛ СВОЮ РАБОТУ.👍 СВОБОДУ МИХАИЛ ЕФРЕМОВ ДОЛЖЕН ОБРЕСТИ УЖЕ В ЭТОМ ГОДУ.✌️А УЧАСТНИКИ И ЗРИТЕЛИ ЭТОГО ПОСТАНОВОЧНОГО ДЕТЕКТИВА ЕЩЁ ДОЛГО БУДУТ ВСПОМИНАТЬ ПЕРЕЖИТЫЙ ИМИ ГРАНДИОЗНЫЙ СПЕКТАКЛЬ! Слава НАМ - ЛЮБВИ БОГАМ!❤️Слава РОДУ!!!🔥 #джигурда #расследование #михаилефремов👏 #дарьябелоусова #театр🎭 #современник #ефремовневиновен #постановка #детектив #победанаша❤️ @kseniya_shkoda