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Сотрудничество Грузии с НАТО «никогда не было таким сильным, как сегодня»

Сотрудничество Грузии с НАТО «никогда не было таким сильным, как сегодня»

В присутствии президента Грузии, председателя парламента, министра обороны и посла США на 11-м полигоне в Вазиани сегодня, 18 сентября, состоялась официальная церемония закрытия пятых по счету многонациональных учений «Достойный партнер -2020» (Noble Partner — 2020).

По информации пресс-службы Минобороны Грузии, в ходе церемонии были награждены участники учений, включая иностранных военнослужащих, которым передали новую ведомственную медаль Министерства обороны — «Достойный партнер». Перед церемонией закрытия состоялись показательные учения под названием операция «Щит Окасуса», которые включали в себя три компонента — оборонительные операции, прорыв и контратаку. В учениях участвовали грузинские и американские военнослужащие.

«Наша цель — создать современные, боеспособные и совместимые с НАТО силы обороны, которые, помимо выполнения задач национальной обороны, будут способствовать укреплению стабильности и безопасности в Черноморском регионе. Несмотря на глобальную пандемию, проведение многонациональных учений в Грузии с максимальным соблюдением мер безопасности является ярким примером постоянно растущего сотрудничества.Грузия благодаря тесному сотрудничеству со странами-партнерами, является более сильной и безопасной. Сотрудничество никогда не было таким сильным, как сегодня. НАТО — надежный и верный партнер Грузии», — заявила в ходе церемонии президент Саломе Зурабишвили.

По ее словам, с момента обретения Грузией независимости Североатлантический альянс и его государства — члены активно поддерживают усилия Грузии по формированию демократической и стабильной страны. Она также добавила, что Грузия в свою очередь является образцовым партнером НАТО, который полностью разделяет ценности военно-политического блока и принципы общей безопасности.


«Грузия отвечает всем основным требованиям, мы находимся в стратегической готовности вступить в НАТО. На справедливых и прозрачных парламентских выборах 2020 года мы еще раз докажем, что Грузия привержена демократическим ценностям и что страна справедливо заслуживает достойного и полноправного членства в европейском и евроатлантическом пространстве. Защищая, укрепляя демократию и развивая экономику, мы создаем лучшее будущее для нашей страны и наших детей. Это непростая миссия, но она возможна, и мы вместе сможем это сделать», — заявил в ходе выступления на церемонии закрытия спикер парламента Арчил Талаквадзе.

Он также поблагодарил «главного стратегического партнера» — США и другие дружественные страны за их «решительную поддержку» в укреплении обороноспособности Грузии.

ИА Newstes сообщало ранее, что первые учения «Достойный партнер» состоялись в Грузии в мае 2015 года. В них приняли участие до 400 грузинских и более 200 американских военных. В текущем году Грузия участвовала в многонациональных учениях вместе с четырьмя странами — членами НАТО. В пятых многонациональных военных учениях «Достойный партнер» приняли участие более 2 700 военнослужащих из Грузии, США, Великобритании, Польши и Франции.

# Политика
По материалам: eadaily.com

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