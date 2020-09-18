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Стало известно, кто может возглавить антикоррупционную прокуратуру

Стало известно, кто может возглавить антикоррупционную прокуратуру
Новым главой Специализированной антикоррупционной прокуратуры может стать народный депутат от "Слуги народа", глава комитета правовой политики Андрей Костин.
СМИ сообщают, что власти уже определились с кандидатурой главы антикоррупционной прокуратуры. До избрания в Раду Костин работал адвокатом в Одессе.

Отвечая на вопрос журналистов, будет ли он участвовать в конкурсе на должность главы САП, Костин сказал: "В прессе встречается масса всяких интересных идей. Интересная идея – это всегда повод над ней поразмыслить".
Предыдущий руководитель САП – Назар Холодницкий – ушел в отставку в августе. Он возглавлял ведомство с 2015 года.
# Политика / В мире
По материалам: gogetnews.info

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