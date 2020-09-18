Студенты УлГПУ им. И.Н. Ульянова смогут стать театральными волонтерами

Анастасия Иванова

Студенты Ульяновского государственного педагогического университета имени И.Н. Ульянова, обучающиеся на направлении «Постановка и продюсирование культурно-досуговых программ», смогут принять участие в театральных событиях в качестве театральных волонтеров, сообщает пресс-служба вуза.

Это стало возможным благодаря проекту фонда поддержки театрального искусства «Премьера» и Ульяновского театра юного зрителя, который вошел в число победителей конкурса грантов Российского фонда культуры.

Культурно-образовательная программа «Театральный волонтер» направлена на формирование устойчивого добровольческого движения для театров региона, расширение сотрудничества театров и молодежи, формирование кадрового резерва специалистов театральной сферы и в целом на повышение уровня зрительской культуры.

Также в октябре 2020 года в Театре юного зрителя NEBOLSHОY ТЕАТР будет организован курс занятий по экономике театра, основам театрального производства и творческого процесса, коммуникации и ораторского мастерства.

До 25 сентября фонд «Премьера» принимает заявки от студентов, желающих стать театральными волонтерами.