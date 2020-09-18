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Тайные фразы, которые используют люди, когда хотят забрать наши силы

Тайные фразы, которые используют люди, когда хотят забрать наши силы

Испокон веков люди верили в магическую силу слов, считая, что сказанное всегда сбывается. И правда, слова могут творить реальность, но часто, по незнанию или из зависти, люди используют эту силу во зло.


Владение силой слова всегда было признаком ведуна, знахаря, волхва. Брошенное со злостью слово на Руси считалось проклятьем. Такая негативная программа не только отбирала силы, но и методично разрушала все сферы жизни человека, а иногда и весь его род. Проклинали по-черному и на болезнь, и на смерть, и на несчастные случаи. Часть из этих проклятий сохранилась и по сей день.

Тайные фразы, чтобы «выкачать» чужие силы

Мало кто знает, что матерная речь считается проклятьем человека, на которого она обращена. Испокон веков на матерные слова было наложено табу, за исключением магических ритуалов. Черную брань наделяли огромной силой, поэтому такие слова нельзя было поминать всуе. С их помощью общались с миром мертвых, демонами, лешими, покойниками. А вот в бытовой жизни такая манера речи была запрещена. Правители беспощадно карали за матерщину, так как считалось, что при помощи нее злонамеренные люди связывались с бесами и насылали проклятья на беззащитное население.

Жизнь сейчас такова, что мат можно услышать практически везде, даже в местах, где это недопустимо — в образовательных учреждениях, в кругу семьи, в общественных местах. И после столкновения с этой разрушительной энергетикой можно лишиться сил, удачи и даже здоровья. Человек, произносящий матерные слова, проклинает себя и окружающих, автоматически призывая все самое плохое на себя, своих близких и всю свою семью.

Фразы, при помощи которых насылается порча


Сила разрушительных программ зависит от того, кто их посылает и к кому они относятся. Порча — мощный энергетический удар, и личной защиты может быть просто недостаточно, чтобы противостоять ей. Чаще всего при помощи слов проклинают на бытовом уровне.


Чтобы тебе пусто было — человека начинают атаковать неприятности, разорения, ссоры с близкими, серьезные болезни, проблемы с рождением детей.
Чтобы ты ослеп (оглох, не мог ходить) — порча срабатывает моментально, и человек начинает испытывать серьезные проблемы со здоровьем. Нередки случаи, когда жертва становится инвалидом.
Чтобы у тебя руки отсохли — такое пожелание произносится с целью выразить откровенное зло, проявляющееся, как гнев и осквернение.
Чтобы ты сдох — порча на смерть поражает ум и здоровье. Последствия могут стать роковыми.
Чтоб тебя черти разорвали — пожелание человеку различных бед.
Пропади ты пропадом — вызывает депрессивное состояние и апатию ко всему окружающему миру.
Гром тебя разрази — приводит к упадку сил, энергетически истощает человека. Черное воздействие направлено на неприятности со здоровьем и даже смерть.

Фразы, которые прячут в себе зависть

Зависть — еще одна форма разрушительной программы. Когда завистников много, начинает ухудшаться здоровье, появляются проблемы в жизни. Видя это, завистники упиваются радостью, полученной от переработанной негативной энергии. И чем больше у вас происходит несчастий, тем лучше и счастливее они себя чувствуют. Очень часто недоброжелатели прячутся под маской хороших друзей. Они утешают, а сами исподтишка разрушают чужие жизни.

Нередко они используют банальные фразы: «Не в деньгах счастье», «Тебе просто повезло». Но за показной доброжелательностью часто скрывается установка: «Чтобы ты пропал(а)». Любое слово, пропитанное завистью, способно причинить серьезный урон энергетике и жизни человека. Противостоять этому непросто. Но вы должны помнить: законы Вселенной работают таким образом, что причиненное зло всегда возвращается. И любая зависть причиняет вред в большей степени самому завистнику и его роду.

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По материалам: dailyhoro.ru

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