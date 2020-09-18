Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

ТОП-10 фотонаправлений России осени-2020

ТОП-10 фотонаправлений России осени-2020

Туроператоры назвали российские регионы, куда лучше всего поехать за яркими и красочными фотографиями осенней поры. Какие направления вошли в ТОП «самых-самых», и в какую сумму обойдутся туда туры, читайте в нашем материале.


ЗА КЛАССИКОЙ – В ПЕТЕРБУРГ И ГОРОДА ЗОЛОТОГО КОЛЬЦА

Представители туроператорских компаний составили ТОП-10 внутренних направлений, куда стоит поехать в путешествие в сентябре-октябре в поисках лучших осенних фотолокаций.

Открывает рейтинг фотонаправлений осени-2020 Санкт-Петербург, где много мест для фотосъемок и селфи: Летний сад и городские парки, набережные и пригородные дворцы. Эксперты туроператора «Интурист» советуют посетить не только дворцовые комплексы Петергофа, Царского села и Павловска, но и обязательно побывать в недавно отреставрированном Гатчинском дворце и его Дворцовом парке.

Тем, кто хочет поснимать неклассический Петербург, стоит посетить современные городские пространства. Например, «Лофт Проект Этажи», с крыши которого видна панорама города, или «Севкабель», откуда открываются отличные виды на Финский залив. Удачные локации в обрамлении желто-красной листвы гарантированы в «Новой Голландии», рукотворном острове, окруженном Крюковым и Адмиралтейским каналами. 

Также в списке направлений сезонной «фотоохоты» – города Золотого кольца: Сергиев Посад, Переславль-Залесский, Ростов Великий, Углич, Кострома, Иваново, Суздаль, Владимир и Ярославль.

По мнению представителей туроператора «Мультитур», за красочными снимками на фоне золотых куполов церквей и старинных фасадов купеческих домов по популярному маршруту лучше отправиться именно осенью.

Директор по внутреннему рынку туроператора Coral Travel Алена Громова рекомендует поехать за осенними пейзажами в один из самых маленьких городов России – в г. Плёс в Ивановской области. Здесь с Соборной горы открываются панорамные виды на дома, храмы, Волгу. Если повезет с погодой, то удастся поймать в объектив огненный плесский закат.


ЗА ПРИРОДОЙ – НА АЛТАЙ, БАЙКАЛ И КАМЧАТКУ

Тем, кто мечтает о больших природных пространствах, туроператоры TUI Россия, ANEX Tour, «Интурист» и АЛЕАН советуют путешествие на Байкал, Алтай или Камчатку

Отдых на Байкале осенью – шанс насладиться природными красотами в тишине. В сентябре-октябре на Байкале еще солнечно и сухо. По мере того, как световой день становится короче, тайга преображается. Местами она вспыхивает золотыми и красными «огнями». Красочную растительность органично дополняют синие, глубокие воды Байкала. В погожие дни ярким кажется даже небо.

Для любителей фотографии Камчатка в октябре – практически нетронутое поле. Большинство фотографий, сделанных профессионалами и любителями на полуострове, относятся к периоду массового посещения края туристами. Суровую красоту октября видят лишь немногие гости полуострова. В октябре очень сильно падает содержание влаги в воздухе: он становится суше, а что делает пейзажи более контрастными и интересными в плане фотографической съемки. Контрастность подчеркивает снег, выпавший на вершинах гор, а осенние краски трав и листвы разнообразят палитру.

Осенью главная река Алтая Катунь обретает свой знаменитый бирюзовый цвет, что особенно эффектно смотрится на фоне желтой листы гор. К тому же осень. Лучше всего можно увидеть два голубых озерца, которые за этот необычный цвет получили название «голубые глаза» Катуни.


ЗА ФОТОСЕССИЕЙ НА ВЫХОДНЫЕ – В КАРЕЛИЮ И КАЛИНИНГРАД

Если на отдых всего несколько дней, то за осенними снимками можно поехать в Карелию. Один из главных плюсов осеннего отдыха в Карелии — отсутствие комаров. Конечно, назойливые «кровопийцы» ещё попадаются в начале осени, но ближе к концу сентября уже полностью исчезают. 

Карельская осень – один из самых коротких сезонов в году, она длится не больше двух месяцев, до выпадения снега, который иногда бывает здесь уже в конце октября. Однако в сентябре воздух в лесах Карелии ещё достаточно тёплый, в среднем температура в дневное время держится здесь между отметками +10°С и +16°С. В самый раз для продолжительных прогулок и фотосессий на фоне карельских лесов.

За романтичными фото на балтийском побережье эксперты туроператорских компаний стоит поехать в Калининградскую область. Прогулка по прибрежным дюнам и сосновому лесу в природном парке Куршская коса понравится ценителям неброской и суровой красоты осенней Балтики. Главное, чтобы повезло с погодой. Осенью на Балтике солнечные дни чередуются с дождями, бывают сильные ветры. Но дневная температура в сентябре и октябре вполне комфортна для прогулок и фотосессий.


ЗА ЖИВОПИСНЫМИ ПЕЙЗАЖАМИ ЮГА В БАРХАТНЫЙ СЕЗОН – В КРЫМ И КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ

Найти осеннюю «изюминку» можно и на курортах Юга России. Так, специалисты национального туроператора АЛЕАН советуют захватить фотоаппарат, собираясь в бархатный сезон в Краснодарский край и Крым.

В октябре стоит заехать на Кипарисовое озеро в Сукко (Анапа). Американские кипарисы выросли посреди озера больше ста лет назад, и в октябре их окрас меняется с зеленого на красно-оранжевый. Настоящее буйство красок!

Местный кубанский специалитет – виноградники. За фотосессиями среди лоз и налитых соком ягод надо отправиться на винодельню Абрау-Дюрсо в поселке Федотовка. Тем, кто ищет индустриальные пейзажи, можно порекомендовать приехать в район глэмпинга «Скала» в Геленджике. Отсюда отлично виден севший на мель сухогруз «Рио». Селфи и другие фото на его фоне получаются весьма оригинальными.

Осенний Крым можно назвать одной сплошной яркой фотолокацией. За самыми невероятными морскими пейзажами представители АЛЕАН советуют отправиться на мыс Тарханкут и мыс Фиолент. За открыточными видами – в Ласточкино гнездо и другие дворцы, за декорациями в античном стиле – в древний город Херсонес (Севастополь).

ЗА ПАНОРАМОЙ ГОР – НА СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ

Представители туроператора «Русский Экспресс» советуют осенью отправиться в горы Cеверного Кавказа: Архыз, Приэльбрусье, Домбай.

Здесь поклонники фотографий найдут панорамные виды на леса и горы, снежные вершины Домбая (Муса-Ачитара), Чегета и Эльбруса, а также комфортное и недорогое размещение в отелях.


СКОЛЬКО СТОЯТ ОСЕННИЕ ТУРЫ В ЖИВОПИСНЫЕ МЕСТА

«Интурист»: пакетный тур «Алтай Экспресс» (7 дней/6 ночей, Барнаул – Белокуриха – Солоновка – Солонешное – Искра – Чибит – Чаган-Узун – Каракол – Бийск – Барнаул, 1700 км) – от 102 тыс. р. на двоих.

АЛЕАН: тур «Балтийская мозаика» на 4 дня в Калининград обойдется в 20 тыс. на двоих (без стоимости авиаперелета).

«Мультитур»:  тур «Золотое кольцо России. Все лучшее за три дня» (Москва - Сергиев Посад - Переславль-Залесский - Ростов Великий - Ярославль - Кострома - Иваново - Владимир – Суздаль) – от 23 980 р. на человека.

TUI Россия: туры на Байкал – от 24 тыс. р. на двоих.

«Русский Экспресс»: звездный тур «Крым круглый год» (8 дней/ 7 ночей, Севастополь-Евпатория-Судак-Бахчисарай-Ялта) – от 47 944 р. на двоих (без перелета).

Елена Мягкова, корреспондент "Вестника АТОР". Фото - из открытых источников. 

# Интересное
По материалам: atorus.ru

Последние новости

МДЦ «Артек» в 28-й раз принимает Международный детский кинофестиваль «Алые паруса «Артека»
МДЦ «Артек» в 28-й раз принимает Международный детский кинофестиваль
Российские школьники вышли на связь с космонавтами Международной космической станции
Российские школьники вышли на связь с космонавтами Международной
Турция поздравила Минниханова с избранием главой Татарстана
Турция поздравила Минниханова с избранием главой Татарстана
Вторая волна СOVID-19, новый "Суперджет", тропический шторм в США: о чем пишут в Телеграме 17 сентября
Вторая волна СOVID-19, новый "Суперджет", тропический шторм в США: о
"Кинотавр-2020": Ксения Собчак, Любовь Аксенова и другие на премьере фильма "Глубже!"
"Кинотавр-2020": Ксения Собчак, Любовь Аксенова и другие на премьере
Роснефть проиграла. Суд ЕС окончательно отказался снимать санкции введенные из-за Украины
Роснефть проиграла. Суд ЕС окончательно отказался снимать санкции
Почему опасно всегда говорить «да»: как это сказывается на энергетике, удаче и настроении
Почему опасно всегда говорить «да»: как это сказывается
Сэмюэл Л. Джексон научил фанатов ругаться на 15 языках
Сэмюэл Л. Джексон научил фанатов ругаться на 15 языках
Лукашенко сообщил о закрытии границ с Литвой и Польшей
Лукашенко сообщил о закрытии границ с Литвой и Польшей
"Кинотавр-2020": Юлия Пересильд, Константин Хабенский и другие на премьере фильма "Трое"
"Кинотавр-2020": Юлия Пересильд, Константин Хабенский и другие на
Израиль придумал, как транспортировать саудовскую нефть подальше от Ирана
Израиль придумал, как транспортировать саудовскую нефть подальше
Apple назвала претензии Epic Games масштабной рекламой на фоне гаснущего интереса к Fortnite
Apple назвала претензии Epic Games масштабной рекламой на фоне

Топ на сегодня

Политолог назвал лучшие фильмы и сериалы о политике
Политолог назвал лучшие фильмы и сериалы о политике
Европарламент признал КС оппозиции представителем белорусского народа
Европарламент признал КС оппозиции представителем белорусского народа
Модная традиция: королева Испании Летиция в третий раз появилась на публике в том же платье
Модная традиция: королева Испании Летиция в третий раз появилась на
СМИ: Антииранской истерикой США провоцируют безобразные столкновения в ООН
СМИ: Антииранской истерикой США провоцируют безобразные столкновения
Возраст и пол авторов наскальных рисунков определяют по отпечаткам пальцев
Возраст и пол авторов наскальных рисунков определяют по отпечаткам

Еще по теме

Сколько стоит побывать на Камчатке осенью
Какие направления сейчас популярны для коротких поездок по России
Шесть доступных для россиян городов из ТОП-35 лучших направлений Европы
Росту спроса на туры в регионы Северного Кавказа помогла весенняя изоляция