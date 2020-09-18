ТОП-10 фотонаправлений России осени-2020

Алексей Вольцев

Туроператоры назвали российские регионы, куда лучше всего поехать за яркими и красочными фотографиями осенней поры. Какие направления вошли в ТОП «самых-самых», и в какую сумму обойдутся туда туры, читайте в нашем материале.

ЗА КЛАССИКОЙ – В ПЕТЕРБУРГ И ГОРОДА ЗОЛОТОГО КОЛЬЦА

Представители туроператорских компаний составили ТОП-10 внутренних направлений, куда стоит поехать в путешествие в сентябре-октябре в поисках лучших осенних фотолокаций.

Открывает рейтинг фотонаправлений осени-2020 Санкт-Петербург, где много мест для фотосъемок и селфи: Летний сад и городские парки, набережные и пригородные дворцы. Эксперты туроператора «Интурист» советуют посетить не только дворцовые комплексы Петергофа, Царского села и Павловска, но и обязательно побывать в недавно отреставрированном Гатчинском дворце и его Дворцовом парке.

Тем, кто хочет поснимать неклассический Петербург, стоит посетить современные городские пространства. Например, «Лофт Проект Этажи», с крыши которого видна панорама города, или «Севкабель», откуда открываются отличные виды на Финский залив. Удачные локации в обрамлении желто-красной листвы гарантированы в «Новой Голландии», рукотворном острове, окруженном Крюковым и Адмиралтейским каналами.

Также в списке направлений сезонной «фотоохоты» – города Золотого кольца: Сергиев Посад, Переславль-Залесский, Ростов Великий, Углич, Кострома, Иваново, Суздаль, Владимир и Ярославль.

По мнению представителей туроператора «Мультитур», за красочными снимками на фоне золотых куполов церквей и старинных фасадов купеческих домов по популярному маршруту лучше отправиться именно осенью.

Директор по внутреннему рынку туроператора Coral Travel Алена Громова рекомендует поехать за осенними пейзажами в один из самых маленьких городов России – в г. Плёс в Ивановской области. Здесь с Соборной горы открываются панорамные виды на дома, храмы, Волгу. Если повезет с погодой, то удастся поймать в объектив огненный плесский закат.

ЗА ПРИРОДОЙ – НА АЛТАЙ, БАЙКАЛ И КАМЧАТКУ

Тем, кто мечтает о больших природных пространствах, туроператоры TUI Россия, ANEX Tour, «Интурист» и АЛЕАН советуют путешествие на Байкал, Алтай или Камчатку.

Отдых на Байкале осенью – шанс насладиться природными красотами в тишине. В сентябре-октябре на Байкале еще солнечно и сухо. По мере того, как световой день становится короче, тайга преображается. Местами она вспыхивает золотыми и красными «огнями». Красочную растительность органично дополняют синие, глубокие воды Байкала. В погожие дни ярким кажется даже небо.

Для любителей фотографии Камчатка в октябре – практически нетронутое поле. Большинство фотографий, сделанных профессионалами и любителями на полуострове, относятся к периоду массового посещения края туристами. Суровую красоту октября видят лишь немногие гости полуострова. В октябре очень сильно падает содержание влаги в воздухе: он становится суше, а что делает пейзажи более контрастными и интересными в плане фотографической съемки. Контрастность подчеркивает снег, выпавший на вершинах гор, а осенние краски трав и листвы разнообразят палитру.

Осенью главная река Алтая Катунь обретает свой знаменитый бирюзовый цвет, что особенно эффектно смотрится на фоне желтой листы гор. К тому же осень. Лучше всего можно увидеть два голубых озерца, которые за этот необычный цвет получили название «голубые глаза» Катуни.

ЗА ФОТОСЕССИЕЙ НА ВЫХОДНЫЕ – В КАРЕЛИЮ И КАЛИНИНГРАД

Если на отдых всего несколько дней, то за осенними снимками можно поехать в Карелию. Один из главных плюсов осеннего отдыха в Карелии — отсутствие комаров. Конечно, назойливые «кровопийцы» ещё попадаются в начале осени, но ближе к концу сентября уже полностью исчезают.

Карельская осень – один из самых коротких сезонов в году, она длится не больше двух месяцев, до выпадения снега, который иногда бывает здесь уже в конце октября. Однако в сентябре воздух в лесах Карелии ещё достаточно тёплый, в среднем температура в дневное время держится здесь между отметками +10°С и +16°С. В самый раз для продолжительных прогулок и фотосессий на фоне карельских лесов.

За романтичными фото на балтийском побережье эксперты туроператорских компаний стоит поехать в Калининградскую область. Прогулка по прибрежным дюнам и сосновому лесу в природном парке Куршская коса понравится ценителям неброской и суровой красоты осенней Балтики. Главное, чтобы повезло с погодой. Осенью на Балтике солнечные дни чередуются с дождями, бывают сильные ветры. Но дневная температура в сентябре и октябре вполне комфортна для прогулок и фотосессий.

ЗА ЖИВОПИСНЫМИ ПЕЙЗАЖАМИ ЮГА В БАРХАТНЫЙ СЕЗОН – В КРЫМ И КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ

Найти осеннюю «изюминку» можно и на курортах Юга России. Так, специалисты национального туроператора АЛЕАН советуют захватить фотоаппарат, собираясь в бархатный сезон в Краснодарский край и Крым.

В октябре стоит заехать на Кипарисовое озеро в Сукко (Анапа). Американские кипарисы выросли посреди озера больше ста лет назад, и в октябре их окрас меняется с зеленого на красно-оранжевый. Настоящее буйство красок!

Местный кубанский специалитет – виноградники. За фотосессиями среди лоз и налитых соком ягод надо отправиться на винодельню Абрау-Дюрсо в поселке Федотовка. Тем, кто ищет индустриальные пейзажи, можно порекомендовать приехать в район глэмпинга «Скала» в Геленджике. Отсюда отлично виден севший на мель сухогруз «Рио». Селфи и другие фото на его фоне получаются весьма оригинальными.

Осенний Крым можно назвать одной сплошной яркой фотолокацией. За самыми невероятными морскими пейзажами представители АЛЕАН советуют отправиться на мыс Тарханкут и мыс Фиолент. За открыточными видами – в Ласточкино гнездо и другие дворцы, за декорациями в античном стиле – в древний город Херсонес (Севастополь).

ЗА ПАНОРАМОЙ ГОР – НА СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ

Представители туроператора «Русский Экспресс» советуют осенью отправиться в горы Cеверного Кавказа: Архыз, Приэльбрусье, Домбай.

Здесь поклонники фотографий найдут панорамные виды на леса и горы, снежные вершины Домбая (Муса-Ачитара), Чегета и Эльбруса, а также комфортное и недорогое размещение в отелях.

СКОЛЬКО СТОЯТ ОСЕННИЕ ТУРЫ В ЖИВОПИСНЫЕ МЕСТА

«Интурист»: пакетный тур «Алтай Экспресс» (7 дней/6 ночей, Барнаул – Белокуриха – Солоновка – Солонешное – Искра – Чибит – Чаган-Узун – Каракол – Бийск – Барнаул, 1700 км) – от 102 тыс. р. на двоих.

АЛЕАН: тур «Балтийская мозаика» на 4 дня в Калининград обойдется в 20 тыс. на двоих (без стоимости авиаперелета).

«Мультитур»: тур «Золотое кольцо России. Все лучшее за три дня» (Москва - Сергиев Посад - Переславль-Залесский - Ростов Великий - Ярославль - Кострома - Иваново - Владимир – Суздаль) – от 23 980 р. на человека.

TUI Россия: туры на Байкал – от 24 тыс. р. на двоих.

«Русский Экспресс»: звездный тур «Крым круглый год» (8 дней/ 7 ночей, Севастополь-Евпатория-Судак-Бахчисарай-Ялта) – от 47 944 р. на двоих (без перелета).

Елена Мягкова, корреспондент "Вестника АТОР". Фото - из открытых источников.