Торгово-развлекательный центр «Весна!» на Алтуфьевском шоссе

Роман Иванов

Если вы хотите ощутить глоток свежего воздуха среди суеты крупного мегаполиса, обязательно посетите новый торгово-развлекательный центр «Весна!» на Алтуфьевском шоссе. Огромное количество магазинов, бутиков, ресторанов и развлекательных заведений для всей семьи!

ТРЦ «ВЕСНА!» – это место досуга для всей семьи, где каждый посетитель сможет получить полноценный заряд положительных эмоций. Только здесь вы найдете любой необходимые товары под ваш стиль, сможете попробовать вкуснейшие блюда, посмотреть свежие фильмы в удобном кинотеатре. Весь перечень магазинов и развлекательных заведений представлен на официальном сайте ТРЦ по ссылке https://vesna-trk.ru/.

Удобное расположение и увлекательный досуг

Торгово-развлекательный центр имеет очень удобное расположение, непосредственно у выхода со станции метро Алтуфьево. Добраться до ТРЦ можно довольно просто, как на общественном транспорте, так и собственным автомобилем. Удобная парковка позволяет вместить несколько тысяч автомобилей в непосредственной близости к центру досуга и развлечений.

На территории развлекательного комплекса удобно расположились наиболее популярные гипермаркеты, а также несколько сотен небольших магазинов популярных торговых марок. Это может показаться фантастикой, но с большой вероятностью можно утверждать, что на территории ТРЦ «Весна!» вы легко найдете абсолютно любой товар, от продуктов питания, до одежды и бытовой техники.

Крупнейший ТРЦ в Москве

Стоить отметить, что в настоящее время «Весна!» является крупнейших торгово-развлекательным центром на территории столицы. И это не просто преувеличение, а факт, который любой желающий может проверить самостоятельно.

К вашим услугам:

Более двухсот фирменных бутиков и магазинов.

Крупнейший продуктовый гипермаркет.

20 кафе и ресторанов.

8 зальный кинотеатр «Люксор».

Целый этаж детских развлечений.

Открытая и крытая подземная парковка, рассчитанная на более чем 2000 автомобилей.

Больше информации о торговых объектах на территории торгово-развлекательного центра «Весна!» вы сможете на официальном сайте по адресу vesna-trk.ru.