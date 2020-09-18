Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Торгово-развлекательный центр «Весна!» на Алтуфьевском шоссе

Если вы хотите ощутить глоток свежего воздуха среди суеты крупного мегаполиса, обязательно посетите новый торгово-развлекательный центр «Весна!» на Алтуфьевском шоссе. Огромное количество магазинов, бутиков, ресторанов и развлекательных заведений для всей семьи!

ТРЦ «ВЕСНА!» – это место досуга для всей семьи, где каждый посетитель сможет получить полноценный заряд положительных эмоций. Только здесь вы найдете любой необходимые товары под ваш стиль, сможете попробовать вкуснейшие блюда, посмотреть свежие фильмы в удобном кинотеатре. Весь перечень магазинов и развлекательных заведений представлен на официальном сайте ТРЦ по ссылке https://vesna-trk.ru/.

Удобное расположение и увлекательный досуг

Торгово-развлекательный центр имеет очень удобное расположение, непосредственно у выхода со станции метро Алтуфьево. Добраться до ТРЦ можно довольно просто, как на общественном транспорте, так и собственным автомобилем. Удобная парковка позволяет вместить несколько тысяч автомобилей в непосредственной близости к центру досуга и развлечений.

На территории развлекательного комплекса удобно расположились наиболее популярные гипермаркеты, а также несколько сотен небольших магазинов популярных торговых марок. Это может показаться фантастикой, но с большой вероятностью можно утверждать, что на территории ТРЦ «Весна!» вы легко найдете абсолютно любой товар, от продуктов питания, до одежды и бытовой техники.

Крупнейший ТРЦ в Москве

Стоить отметить, что в настоящее время «Весна!» является крупнейших торгово-развлекательным центром на территории столицы. И это не просто преувеличение, а факт, который любой желающий может проверить самостоятельно.

К вашим услугам:

  • Более двухсот фирменных бутиков и магазинов.
  • Крупнейший продуктовый гипермаркет.
  • 20 кафе и ресторанов.
  • 8 зальный кинотеатр «Люксор».
  • Целый этаж детских развлечений.
  • Открытая и крытая подземная парковка, рассчитанная на более чем 2000 автомобилей.

Больше информации о торговых объектах на территории торгово-развлекательного центра «Весна!» вы сможете на официальном сайте по адресу vesna-trk.ru.

# Бизнес

Последние новости

СБУ разоблачила организованную группировку на похищении средств со счетов
СБУ разоблачила организованную группировку на похищении средств со
Бри Ларсон получила свою первую премию "Эмми"
Бри Ларсон получила свою первую премию "Эмми"
Нумерологический тест: какие секреты раскроет последняя цифра даты рождения
Нумерологический тест: какие секреты раскроет последняя цифра даты
Forbes представил рейтинг богатейших жен госслужащих
Forbes представил рейтинг богатейших жен госслужащих
Торгово-развлекательный центр «Весна!» на Алтуфьевском шоссе
Торгово-развлекательный центр «Весна!» на Алтуфьевском шоссе
Россия прекращает все вывозные рейсы
Россия прекращает все вывозные рейсы
Услуги по выкупу товаров оптом из Китая от компании Ярлан
Услуги по выкупу товаров оптом из Китая от компании Ярлан
На территорию посольства США в Москве прорвался неизвестный на автомобиле
На территорию посольства США в Москве прорвался неизвестный
Росстат: 13,5% россиян имеют доход ниже прожиточного минимума
Росстат: 13,5% россиян имеют доход ниже прожиточного минимума
Такие соседи. Польша грозит Минску санкциями, а Литва – закрытием границ
Такие соседи. Польша грозит Минску санкциями, а Литва – закрытием
В Амурской области к концу 2022 года будут работать пять мобильных технопарков «Кванториум»
В Амурской области к концу 2022 года будут работать пять мобильных
Подведены итоги конкурса детских литературных рецензий
Подведены итоги конкурса детских литературных рецензий

Топ на сегодня

Лукашенко сообщил о закрытии границ с Литвой и Польшей
Лукашенко сообщил о закрытии границ с Литвой и Польшей
Турция поздравила Минниханова с избранием главой Татарстана
Турция поздравила Минниханова с избранием главой Татарстана
Роснефть проиграла. Суд ЕС окончательно отказался снимать санкции введенные из-за Украины
Роснефть проиграла. Суд ЕС окончательно отказался снимать санкции
Сэмюэл Л. Джексон научил фанатов ругаться на 15 языках
Сэмюэл Л. Джексон научил фанатов ругаться на 15 языках
Вторая волна СOVID-19, новый "Суперджет", тропический шторм в США: о чем пишут в Телеграме 17 сентября
Вторая волна СOVID-19, новый "Суперджет", тропический шторм в США: о

Еще по теме

ТРЦ «МореМолл» в Сочи – лучший отдых и шопинг
ТРЦ «Хорошо!» – лучшее место для покупок и семейного досуга
ТРЦ «Океания» – лучший шопинг и отдых для всей семьи
Торгово-развлекательный центр «Галерея Новосибирск»