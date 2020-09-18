Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Политика » Трамп и иже с ним. Лидерам 9 стран присудили Шнобелевскую премию

Трамп и иже с ним. Лидерам 9 стран присудили Шнобелевскую премию

Трамп и иже с ним. Лидерам 9 стран присудили Шнобелевскую премию
В Гарвардском университете состоялась церемония вручения шуточной Шнобелевской премии, которая присуждается за сомнительные и абсурдные научные достижения и гипотезы. Трансляция была организована на официальном сайте оргкомитета премии.

В текущем году лауреатами премии в области медицинского образования досталась президенту США Дональду Трампу, его российскому и белорусскому коллегам Владимиру Путину и Александру Лукашенко и лидерам еще пяти стран.

"Награда в области медицинского образования присуждена лидерам Бразилии, Великобритании, Индии, Мексики, Белоруссии, США, Турции, России, и Туркмении за использование пандемии коронавируса для того, чтобы научить мир тому, что политики могут сильнее влиять на жизнь и смерть, чем ученые и врачи", – отметил учредитель премии Марк Абрахамс.

В 2020 году наградой для лауреатов выбрали склеенный из листов писчей бумаги куб и копию зимбабвийской банкноты в 10 триллионов местных долларов, выведенных из обращения в связи с гиперинфляцией.


объяснила, почему политики в последнее время все чаще становятся объектом для шуток:

Ранее радио Sputnik передавало, за что в Сети высмеяли оконфузившуюся таможню США.

# Политика
По материалам: ria.ru

Последние новости

Почему Тэхён боится набить себе татуировку
Почему Тэхён боится набить себе татуировку
У волос Чонгука появилась собственная фанбаза после «America’s Got Talent»
У волос Чонгука появилась собственная фанбаза после «America’s Got
Американец 5 часов ехал в автобусе с расчлененной девушкой в чемоданах
Американец 5 часов ехал в автобусе с расчлененной девушкой в чемоданах
Трамп и иже с ним. Лидерам 9 стран присудили Шнобелевскую премию
Трамп и иже с ним. Лидерам 9 стран присудили Шнобелевскую премию
Шарлиз Терон рассказала, почему пять лет ни с кем не встречается
Шарлиз Терон рассказала, почему пять лет ни с кем не встречается
В РЖД рассказали, за счет чего планируют пополнить свой бюджет
В РЖД рассказали, за счет чего планируют пополнить свой бюджет
В Екатеринбурге открылась выставка "Авангард. На телеге в XXI век"
В Екатеринбурге открылась выставка "Авангард. На телеге в XXI век"
Тайные фразы, которые используют люди, когда хотят забрать наши силы
Тайные фразы, которые используют люди, когда хотят забрать наши силы
Генераторы «глубоких фейков»: Понятие подлинности и правды может исчезнуть
Генераторы «глубоких фейков»: Понятие подлинности и правды может
Украинская телеведущая похитила фекалии ради 1,5 тысяч рублей
Украинская телеведущая похитила фекалии ради 1,5 тысяч рублей
Австрийский иммунолог: можно забыть о том, что коронавирус быстро уйдет
Австрийский иммунолог: можно забыть о том, что коронавирус быстро
5 способов избавиться от плохих воспоминаний и настроить энергетику на позитив
5 способов избавиться от плохих воспоминаний и настроить энергетику

Топ на сегодня

Политолог назвал лучшие фильмы и сериалы о политике
Политолог назвал лучшие фильмы и сериалы о политике
Европарламент признал КС оппозиции представителем белорусского народа
Европарламент признал КС оппозиции представителем белорусского народа
СМИ: Антииранской истерикой США провоцируют безобразные столкновения в ООН
СМИ: Антииранской истерикой США провоцируют безобразные столкновения
Модная традиция: королева Испании Летиция в третий раз появилась на публике в том же платье
Модная традиция: королева Испании Летиция в третий раз появилась на
Возраст и пол авторов наскальных рисунков определяют по отпечаткам пальцев
Возраст и пол авторов наскальных рисунков определяют по отпечаткам

Еще по теме

В США состоялось вручение Шнобелевской премии за самые нелепые научные открытия
Лауреатами Шнобелевской премии стали исследователь нижнего белья и человек-барсук
Нобелевская премия по медицине досталась за изучение суточных биоритмов
В Гарварде вручили Шнобелевские премии. Лауреаты намагничивали тараканов и изучали пиццу