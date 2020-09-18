Трамп и иже с ним. Лидерам 9 стран присудили Шнобелевскую премию

Влада Некрасова

В Гарвардском университете состоялась церемония вручения шуточной Шнобелевской премии, которая присуждается за сомнительные и абсурдные научные достижения и гипотезы. Трансляция была организована на официальном сайте оргкомитета премии.

В текущем году лауреатами премии в области медицинского образования досталась президенту США Дональду Трампу, его российскому и белорусскому коллегам Владимиру Путину и Александру Лукашенко и лидерам еще пяти стран.

"Награда в области медицинского образования присуждена лидерам Бразилии, Великобритании, Индии, Мексики, Белоруссии, США, Турции, России, и Туркмении за использование пандемии коронавируса для того, чтобы научить мир тому, что политики могут сильнее влиять на жизнь и смерть, чем ученые и врачи", – отметил учредитель премии Марк Абрахамс.



В 2020 году наградой для лауреатов выбрали склеенный из листов писчей бумаги куб и копию зимбабвийской банкноты в 10 триллионов местных долларов, выведенных из обращения в связи с гиперинфляцией.

объяснила, почему политики в последнее время все чаще становятся объектом для шуток:

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