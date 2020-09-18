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Турция поздравила Минниханова с избранием главой Татарстана

Турция поздравила Минниханова с избранием главой Татарстана
Президент Татарстана Рустам Минниханов поговорил по телефону с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу, получив от последнего официальные поздравления с переизбранием на пост главы республики. Об этом "Татар-информ" рассказала глава пресс-службы Минниханова Лилия Галимова.

Она также добавила, что руководитель российского региона обсудил с Чавушоглу перспективы взаимодействия по разным актуальным для сторон вопросам.


"Глава внешнеполитического ведомства поздравил Рустама Минниханова с избранием на пост Президента Республики Татарстан. Стороны обсудили перспективы дальнейшего сотрудничества и отметили роль глав двух государств в выстраивании тесных контактов на уровне регионов", – сказала Галимова.

В разговоре Минниханов попросил передать слова благодарности президенту Турции Реджепу Эрдогану за внимание к теме сотрудничества с республикой.


сообщило, что из Казани вылетел первый самолет после открытия международного авиасообщения.
# Политика
По материалам: ria.ru

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