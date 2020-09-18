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Турецкий All Inclusive будет доступен и на море

Турецкий All Inclusive будет доступен и на море

В летнем сезоне 2021 года у турецкого All Inclusive в отелях появится морская альтернатива. Популярная концепция отдыха будет внедрена на круизном лайнере, который будет ходить из Турции по маршрутам Средиземноморья.


ПО ПУТИ ANEX GROUP

Вслед за ANEX Group, планирующей запустить круизы из Антальи по Средиземному морю, о готовности побороться с греческими и итальянскими компании за долю рынка в этом регионе  заявила еще одна турецкая компания.

Это Miray Cruises, которая прежде предоставляла услуги по размещению на плаву и управляла круизными судами турецкой компании ETS. Она приобрела собственный морской лайнер Gemini 1992 года постройки.

Судно длиной 164 метра имеет 400 кают и способно принять до 1 000 пассажиров. Это первый в Турции круизный лайнер такой вместимостью. Сейчас судно пришвартовано в порту Кушадасы для проведения необходимых технических работ.

Генеральный менеджер Miray Cruises Ахмет Языджы заявил агентству Anadolu, что инвестиции, сделанные компанией в приобретение Gemini, были очень значительными. По его словам, это лишь первый шаг на пути создания собственного круизного флота Miray Cruises.

По мнению Ахмета Языджы, турецкие побережья Средиземного и Эгейского морей, а также стамбульские порты являются привлекательными направлениями для круизного туризма. Однако до настоящего времени в этом круизном секторе стоимостью 40 млрд долл. доминируют американские и европейские компании, преимущественно греческие и итальянские.

Теперь же впервые обслуживать гостей в Средиземном море будет и лайнер под управлением турецкого оператора.


КОГДА СТАРТУЮТ КРУИЗЫ

По планам Miray Cruises, лайнер Gemini выйдет на круизные маршруты в марте 2021 года. По предварительным данным, это будут короткие круизы (3 и 4 дня) по Эгейскому морю с посещением греческих островов (Миконос, Санторини, Сирос), а также более длинный маршрут с заходом на Родос.

Пассажирам предложат «турецкую концепцию» отдыха, включая специальные блюда местной и интернациональной кухни, и другие развлечения и сервисы, которые обычно предоставляют фешенебельные турецкие отели с All Inclusive.

Запуск круизных маршрутов будет проведен с учетом реалий рисков коронавирусной инфекции. Весь экипаж и пассажиры будут проходить обязательное ПЦР-тестирование перед посадкой на борт.

# Интересное
По материалам: atorus.ru

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