Туроператоры: второй этап туристического кешбэка поддержит спрос в межсезонье

Влада Некрасова

Ростуризм анонсировал проведение в октябре второго этапа акции по возврату туристического кешбэка. При каких условиях маркетинговая программа принесет максимальный эффект туроператорам, отелям, и, конечно, туристам, рассказали руководители ведущих туроператорских компаний.

ВТОРОЙ ЭТАП ТУРИСТИЧЕСКОГО КЕШБЭКА СТАРТУЕТ В ОКТЯБРЕ

Второй этап программы возврата части средств за туры по России может стартовать в октябре и продлиться не менее 1,5 месяцев.

«Точную дату мы озвучим чуть позднее. В том числе это будет зависеть от того, как быстро мы вместе с нашими коллегами сможем внести изменения в действующие правила предоставления субсидии», - сообщила в рамках форума «Доступная Арктика» руководитель Ростуризма Зарина Догузова.

По ее словам, «по запросам людей» сроки проведения второго этапа продажи туров и проживания в гостиницах с кешбэком планируется «значительно расширить». В ведомстве рассчитывают, что у россиян будет возможность приобретать туры в рамках второго этапа не менее 1,5 месяцев.

Выступая на пленарной сессии форума, руководитель Ростуризма сообщила, что в дальнейшем ведомство намерено сделать программу туристического кешбэка «ежегодной и регулярной», чтобы россиянам было удобнее планировать отпуск и другие поездки по стране.

Туроператоры, с которыми пообщался «Вестник АТОР», считают крайне важным продление программы туристического кешбэка, поскольку эта акция позволит поддержать спрос на туры в межсезонье и на новогодний период.

КЕШБЕК ПОМОЖЕТ СПРОСУ В МЕЖСЕЗОНЬЕ

Генеральный директор туроператора АЛЕАН Илья Уманский уверен, что результат второго этапа по возврату туристического кешбэка будет весьма успешным.

«Программа по кешбэку непосредственно направлена на стимулирование спроса в межсезонье, и это сработает», - говорит он. По его оценкам, программа вызовет больший интерес туристов за счет сокращения минимального периода поездки, что поднимет спрос на сити-туры.

Руководитель АЛЕАН также отмечает важность расширения акционного периода для покупки тура. «Как показала практика, на туристическом рынке окно возможностей для потребителей должно быть более длительным, нежели одна неделя», - подчеркивает он.

Как рассказал генеральный директор туроператора «Дельфин» Сергей Ромашкин, россиянам нужно порядка 20 дней, чтобы собрать денежные средства и принять решение о покупке тура. При этом руководитель туроператорской компании подчеркивает, что о старте второго этапа кешбэка стоит объявить заранее: как минимум, за несколько недель. «Туристам нужно время, чтобы собрать деньги и открыть карту «Мир», - отмечает эксперт.

ЛУЧШЕ ПРОЦЕНТЫ ВМЕСТО ФИКСИРОВАННОЙ СУММЫ

Сергей Ромашкин также полагает, что интерес туристов ко второй «волне» кешбэка будет более активным. Во-первых, уже будет больше доверия к проекту, так как туристы, которые прибрели путевки с кешбэком, получили возврат части денежных средств. Во-вторых, потому что условия второго этапа акции будут более лояльными. Например, это касается минимального количества ночей.

«На первом этапе туристы могли забронировать туры от 4 ночей. Из-за этого мы потеряли аудиторию, которая могла бы поехать на две ночи в Санкт-Петербург или, например, по Золотому кольцу. Теперь акция будет интересна туристам, планирующим короткие поездки на выходные», - говорит эксперт.

Не менее важным г-н Ромашкин называет перемены в формате возврата кешбэка: от фиксированной суммы возврата к процентам. «Было нелогично, когда турист получал 5 тыс. р. кешбэка при покупке тура стоимостью и 25 тыс. р. и 49 тыс. р. Теперь же появился больший стимул, в том числе, в покупке более дорогого продукта», - считает глава «Дельфина».

ОБЛЕГЧИТЬ ПОКУПКУ ТУРА

Как считают участники рынка, второй этап акции по кешбэку, как минимум, должен захватить новогодние каникулы и период межсезонья до 1 апреля. Как максимум, период для поездок по кешбэку должен продлиться до 31 мая, чтобы у людей была возможность отправиться на отдых на старте летнего сезона-2020.

Исполнительный директор туроператора «Интурист» Сергей Толчин считает важным не только расширить период бронирования акционных туров, но и облегчить их покупку. По его словам, в идеале у акции не должно быть никакой предварительной регистрации. Кроме того, нужно максимально облегчить получение карты «Мир» и провести разъяснительную кампанию, зачем людям нужна будет эта карта в дальнейшей жизни и какие выгоды она принесет.

«Хотелось бы, чтобы регистрация в программе лояльности платежной системы «Мир» была фоновая, как часть процесса покупки. Необходима полная автоматизация процесса продажи на стороне участников, туроператоров и отелей. Кроме того, необходимо продумать программу софинансирования рекламных кампаний продвижения туроператорами и отелями. Например, такое софинансирование может исчисляться в процентах от общих продаж по акции». Стоит включить в акцию и туры, которые получают субсидии по чартерной перевозке. Это создаст максимальный кумулятивный эффект для набора темпов бронирования», - резюмирует Сергей Толчин.