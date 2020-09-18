У волос Чонгука появилась собственная фанбаза после «America’s Got Talent»

Лидия Мартынова

В среду группа выступила в качестве специально приглашенных гостей на втором полуфинале проекта «America’s Got Talent 2020». Южнокорейский бэнд выглядел превосходно: штаны клеш, высокие воротники в стиле ретро, большие солнцезащитные очки и яркая гамма цветов нарядов.

Twitter livestream of NBC’s America’s Got Talent — @BTS_twt are set to perform “Dynamite” 🧨 #BTSonAGT https://t.co/A1kEM2bgw7 — BTS Mauritius⁷ (@BTSMauritius) September 16, 2020

Многие поклонники не ожидали, что Чонгук (Jungkook) появится на выступлении в тематическом парке с вьющимися волосами, от чего пришли в настоящий восторг. Как выяснилось, у кудрявых волос Макнэ есть собственная фанбаза, которая активизируется только в те моменты жизни BTS, где Гуки показывает роскошную шевелюру.

«У волос Чонгука есть свой фандом… Вьющиеся волосы Чонгука, я схожу с ума»,

— оставил комментарий очень счастливый фан в Twitter.

«Когда ГК с кудряшками, он выглядит круче всех, это очевидно»,

BTS performed Dynamite on the America's Got Talent results show (press screengrabs via NBC) https://t.co/ouEm7XUjVv pic.twitter.com/wWBfZTnrbv — Headline Planet (@headlineplanet) September 17, 2020

— мнение публики.

Кто-то даже назвал парня «волшебным принцем»! Кстати, красавец Чимин (Jimin) также отличился. В официальном аккаунте Twitter AGT был найден комментарий о прекрасной улыбке Мочи, которая не сравнится «ни с чем на Земле».

Стоит отметить, что появление BTS в «America’s Got Talent 2020» стало результатом их успеха в чарте Billboard Hot 100, где трек «Dynamite» занял первое место. В одном интервью Шуга (Suga) отметил, какую цель сейчас преследуют «Бантан».

«Мы хотели бы выступить на Грэмми и забрать награду. Но нам нужна большая поддержка публики и их вера»,

The America’s Got Talent episode where @BTS_twt will perform starts in just 1 hour (9am KST)!



📺 Links:

— https://t.co/yWY9Yoh9ut

— https://t.co/zrov1oyo97

— https://t.co/iByP4ZHbAk



If you can watch from TV, tune in on NBC to help boost viewership!#BTSonAGT pic.twitter.com/mGgHnatCGf — BTS Voting Board ⁷ (@BTSVotingBoard) September 16, 2020

— вдохновленно описывал он свою новую мечту.Подпишись на нас в Яндекс Новости