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У волос Чонгука появилась собственная фанбаза после «America’s Got Talent»

У волос Чонгука появилась собственная фанбаза после «America’s Got Talent»

В среду группа выступила в качестве специально приглашенных гостей на втором полуфинале проекта «America’s Got Talent 2020». Южнокорейский бэнд выглядел превосходно: штаны клеш, высокие воротники в стиле ретро, большие солнцезащитные очки и яркая гамма цветов нарядов.


Многие поклонники не ожидали, что Чонгук (Jungkook) появится на выступлении в тематическом парке с вьющимися волосами, от чего пришли в настоящий восторг. Как выяснилось, у кудрявых волос Макнэ есть собственная фанбаза, которая активизируется только в те моменты жизни BTS, где Гуки показывает роскошную шевелюру.

«У волос Чонгука есть свой фандом… Вьющиеся волосы Чонгука, я схожу с ума»,

— оставил комментарий очень счастливый фан в Twitter.

«Когда ГК с кудряшками, он выглядит круче всех, это очевидно»,

— мнение публики.

Кто-то даже назвал парня «волшебным принцем»! Кстати, красавец Чимин (Jimin) также отличился. В официальном аккаунте Twitter AGT был найден комментарий о прекрасной улыбке Мочи, которая не сравнится «ни с чем на Земле».

Стоит отметить, что появление BTS в «America’s Got Talent 2020» стало результатом их успеха в чарте Billboard Hot 100, где трек «Dynamite» занял первое место. В одном интервью Шуга (Suga) отметил, какую цель сейчас преследуют «Бантан».

«Мы хотели бы выступить на Грэмми и забрать награду. Но нам нужна большая поддержка публики и их вера»,

— вдохновленно описывал он свою новую мечту.
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# Шоу-бизнес
По материалам: popcake.tv

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