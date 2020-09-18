У волос Чонгука появилась собственная фанбаза после «America’s Got Talent»
В среду группа выступила в качестве специально приглашенных гостей на втором полуфинале проекта «America’s Got Talent 2020». Южнокорейский бэнд выглядел превосходно: штаны клеш, высокие воротники в стиле ретро, большие солнцезащитные очки и яркая гамма цветов нарядов.
Twitter livestream of NBC’s America’s Got Talent — @BTS_twt are set to perform “Dynamite” 🧨 #BTSonAGT https://t.co/A1kEM2bgw7— BTS Mauritius⁷ (@BTSMauritius) September 16, 2020
Многие поклонники не ожидали, что Чонгук (Jungkook) появится на выступлении в тематическом парке с вьющимися волосами, от чего пришли в настоящий восторг. Как выяснилось, у кудрявых волос Макнэ есть собственная фанбаза, которая активизируется только в те моменты жизни BTS, где Гуки показывает роскошную шевелюру.
link para america's got talent @BTS_twthttps://t.co/EslXXVEQEo— iѕα⁷'¹¹⁷ (@shinexvante) September 16, 2020
«У волос Чонгука есть свой фандом… Вьющиеся волосы Чонгука, я схожу с ума»,— оставил комментарий очень счастливый фан в Twitter.
«Когда ГК с кудряшками, он выглядит круче всех, это очевидно»,— мнение публики.
BTS performed Dynamite on the America's Got Talent results show (press screengrabs via NBC) https://t.co/ouEm7XUjVv pic.twitter.com/wWBfZTnrbv— Headline Planet (@headlineplanet) September 17, 2020
Кто-то даже назвал парня «волшебным принцем»! Кстати, красавец Чимин (Jimin) также отличился. В официальном аккаунте Twitter AGT был найден комментарий о прекрасной улыбке Мочи, которая не сравнится «ни с чем на Земле».
@BTS_twt en America's Got Talent ⏰HORARIOS: 16/9 ▪06:00 PM➡🇳🇮🇨🇷🇬🇹🇭🇳🇸🇻🇧🇿 ▪07:00 PM➡🇵🇪🇪🇨🇨🇴🇵🇦🇲🇽 ▪08:00 PM➡🇵🇷🇻🇪🇧🇴🇩🇴🇨🇺🇵🇾 ▪09:00 PM➡🇦🇷🇺🇾🇧🇷🇨🇱 17/9 ▪02:00 AM➡🇪🇸 ⬇links⬇ @BTS_twt pic.twitter.com/68Ac5Gzpex— iѕα⁷'¹¹⁷ (@shinexvante) September 15, 2020
Стоит отметить, что появление BTS в «America’s Got Talent 2020» стало результатом их успеха в чарте Billboard Hot 100, где трек «Dynamite» занял первое место. В одном интервью Шуга (Suga) отметил, какую цель сейчас преследуют «Бантан».
«Мы хотели бы выступить на Грэмми и забрать награду. Но нам нужна большая поддержка публики и их вера»,— вдохновленно описывал он свою новую мечту.
The America’s Got Talent episode where @BTS_twt will perform starts in just 1 hour (9am KST)!— BTS Voting Board ⁷ (@BTSVotingBoard) September 16, 2020
📺 Links:
— https://t.co/yWY9Yoh9ut
— https://t.co/zrov1oyo97
— https://t.co/iByP4ZHbAk
If you can watch from TV, tune in on NBC to help boost viewership!#BTSonAGT pic.twitter.com/mGgHnatCGf