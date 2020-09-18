Украина сделала предостережение России

Влада Некрасова

России не следует делать шаги, которые могут привести к подрыву политического суверенитета Белоруссии. Об этом сегодня, 18 сентября, в ходе 45-й сессии Совета ООН по правам человека заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

По его словам, народ Белоруссии хочет демократии, а насильственная реакция властей «не соответствует универсальным обязательством государств по защите прав человека».

«Мы предостерегаем Россию от шагов, которые могут привести к подрыву политического суверенитета Белоруссии и дальнейшей дестабилизации ситуации в регионе в целом», — заявил министр.

При этом Кулеба отметил, что страны Люблинского треугольника были среди первых, кто призвал официальный Минск к сдержанности и диалогу, однако в ответ услышали лишь безосновательные обвинения.

«Украина считает абсолютно недопустимым вмешательство во внутренние дела Белоруссии», — заявил он.

Кроме того, глава украинского МИДа отметил важность отслеживания ситуации в Белоруссии с привлечением международных правозащитных механизмов. В этой связи он призвал Верховного комиссара ООН по правам человека и специальные процедуры Совета по правам человека ООН своевременно и всесторонне продолжать такой мониторинг, а также призвал официальный Минск к конструктивному взаимодействию с упомянутыми институтами.

Напомним, после выборов президента в Белоруссии начались массовые акции протеста. Страны Запада не признали официальных итогов голосования, по которым победу одержал Александр Лукашенко. В ходе подавления волнений в первые дни протеста власти применили специальные средства, в результате чего пострадали сотни человек, четверо погибли. Украина солидаризировалась с ЕС в отношении ситуации в Белоруссии и стала один из инициаторов резолюции Совета по правам человека ООН «Ситуация с правами человека в Белоруссии, связанная с президентскими выборами 2020 года». Ожидается, что данный документ будет принят после нынешнего заседания совета.