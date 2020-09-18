Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Украина сделала предостережение России

Украина сделала предостережение России

России не следует делать шаги, которые могут привести к подрыву политического суверенитета Белоруссии. Об этом сегодня, 18 сентября, в ходе 45-й сессии Совета ООН по правам человека заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

По его словам, народ Белоруссии хочет демократии, а насильственная реакция властей «не соответствует универсальным обязательством государств по защите прав человека».

«Мы предостерегаем Россию от шагов, которые могут привести к подрыву политического суверенитета Белоруссии и дальнейшей дестабилизации ситуации в регионе в целом», — заявил министр.

При этом Кулеба отметил, что страны Люблинского треугольника были среди первых, кто призвал официальный Минск к сдержанности и диалогу, однако в ответ услышали лишь безосновательные обвинения.

«Украина считает абсолютно недопустимым вмешательство во внутренние дела Белоруссии», — заявил он.

Кроме того, глава украинского МИДа отметил важность отслеживания ситуации в Белоруссии с привлечением международных правозащитных механизмов. В этой связи он призвал Верховного комиссара ООН по правам человека и специальные процедуры Совета по правам человека ООН своевременно и всесторонне продолжать такой мониторинг, а также призвал официальный Минск к конструктивному взаимодействию с упомянутыми институтами.

Напомним, после выборов президента в Белоруссии начались массовые акции протеста. Страны Запада не признали официальных итогов голосования, по которым победу одержал Александр Лукашенко. В ходе подавления волнений в первые дни протеста власти применили специальные средства, в результате чего пострадали сотни человек, четверо погибли. Украина солидаризировалась с ЕС в отношении ситуации в Белоруссии и стала один из инициаторов резолюции Совета по правам человека ООН «Ситуация с правами человека в Белоруссии, связанная с президентскими выборами 2020 года». Ожидается, что данный документ будет принят после нынешнего заседания совета.

# Россия
По материалам: eadaily.com

Последние новости

Украина сделала предостережение России
Украина сделала предостережение России
Глава МИД Дании счел ошибкой секс с 15-летней девочкой и извинился
Глава МИД Дании счел ошибкой секс с 15-летней девочкой и извинился
Палеонтологи выявили еще одно массовое вымирание в истории Земли
Палеонтологи выявили еще одно массовое вымирание в истории Земли
Сотрудничество Грузии с НАТО «никогда не было таким сильным, как сегодня»
Сотрудничество Грузии с НАТО «никогда не было таким сильным, как
Нумерологи о дне осеннего равноденствия 22 сентября 2020 года
Нумерологи о дне осеннего равноденствия 22 сентября 2020 года
Древнейшим человеческим следам на Аравийском полуострове 120 тысяч лет
Древнейшим человеческим следам на Аравийском полуострове 120 тысяч лет
Асмус рада, что режиссер "Китобоя" обошелся без откровенных сцен
Асмус рада, что режиссер "Китобоя" обошелся без откровенных сцен
Джо Байден назвал Россию противником США. Аргументировал?
Джо Байден назвал Россию противником США. Аргументировал?
Ви из BTS может сыграть вампира в новых «Сумерках»
Ви из BTS может сыграть вампира в новых «Сумерках»
Лучшие моменты «In The SOOP»: мама ТэТэ готовит кимпаб для BTS или сонное лицо Чонгука…
Лучшие моменты «In The SOOP»: мама ТэТэ готовит кимпаб для BTS или
Источник сообщил, что белгородский губернатор станет сенатором
Источник сообщил, что белгородский губернатор станет сенатором
Членов Всероссийского экспертного педагогического совета при Минпросвещения выберут по итогам открытого всенародного голосования
Членов Всероссийского экспертного педагогического совета при

Топ на сегодня

Возраст и пол авторов наскальных рисунков определяют по отпечаткам пальцев
Возраст и пол авторов наскальных рисунков определяют по отпечаткам
Новая Луна в Деве: три обряда, которые стоит провести 17 сентября 2020 года
Новая Луна в Деве: три обряда, которые стоит провести 17 сентября
Nestle вложит 3,5 млрд рублей в расширение выпуска в РФ детских смесей
Nestle вложит 3,5 млрд рублей в расширение выпуска в РФ детских смесей
Два астероида пролетели на опасном расстоянии от Земли
Два астероида пролетели на опасном расстоянии от Земли
На Камчатке прошел семинар-совещание «Языки народов России в системе общего образования Российской Федерации»
На Камчатке прошел семинар-совещание «Языки народов России в системе

Еще по теме

Минск передал в Киев список задержанных в Белоруссии россиян
США назвали условия для пересмотра санкций против Белоруссии
Глава Минсельхоза отказался запрещать белорусские молочные продукты
Климов: США используют Белоруссию для дестабилизации ситуации в России