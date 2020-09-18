Украинская телеведущая похитила фекалии ради 1,5 тысяч рублей

Вадим Карасев

Ведущая телепроекта "У кого больше?" на "Новом канале" решила необычном способом заработать в Таиланде. Ради денег Ольга Манько похитила слоновьи фекалии, сообщает издание "Главред".

Ольга Манько собиралась покататься на слонах в тайской деревне, однако на входной билет у нее не было денег.



В результате девушка решила подзаработать, сдав слоновьи фекалии в специальный пункт приема. Экскременты этих животных ценятся в Таиланде очень высоко, поскольку фекалии используют для производства сувенирной продукции и бумаги.

"Я зашла на ту часть территории, где могут находиться только работники. Поэтому пока не засекли, начала быстро собирать фекалии. Мне повезло, сотрудников не было. Я так понимаю, было как раз то время, когда много туристов, и все отправились катать их на слонах", - рассказала Манько.

Однако украинскую телеведущую все же заметили местные и вызвали полицию, но девушке удалось сбежать, забрав собранные фекалии с собой.

"Правду говорят, что фекалии приносят деньги", - отметила Манько, раскрыв, что ей удалось выручить за экскременты 620 бат (около 1500 рублей).

Как отмечается, в специальных пунктах приема в Таиланде выдают 100 бат за 5 килограммов фекалий.

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