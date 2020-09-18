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Укус мухи цеце и отсутствие интернета: Настя Ивлеева путешествует по Африке

Укус мухи цеце и отсутствие интернета: Настя Ивлеева путешествует по Африке

После недолгого перерыва 29-летняя Настя Ивлеева вернулась к съемкам нового сезона тревел-шоу "Орел и решка". На этот раз телеведущая и блогер вместе со съемочной группой отправилась исследовать Африку. Сегодня Ивлеева опубликовала сразу несколько новых снимков из поездки и поделилась своими первыми впечатлениями.

Настя призналась, что она в полном восторге от путешествия по далекой и незнакомой для нее части света, но также рассказала о неприятностях, с которыми уже успела столкнуться во время своего приключения. Одной из них стал укус мухи цеце — это насекомое является переносчиком целого ряда опасных для человека заболеваний.

Настя Ивлеева

Я начинала писать этот пост два часа назад, и начинался он так: "Кажется, я влюбилась в Африку!". Так как интернет в тех местах, где я была, практически не ловил, выкладку пришлось отложить до собсна ентого момента! Но ровно после того, как я написала про любовь и отложила телефон, меня в задницу вальнула муха Цеце. У меня пошла то ли аллергия, то ли сыпь по всему телу, и все страшно начало чесаться! Мы выехали в отель по лютому бездорожью, нас подкидывает на кочках каждую минуту, и моя укусанная, простите, жопа, похожа на табуретку. Мне кажется, еще чуть-чуть и надо будет делать снимок копчика. Так вот, Африка, мои глаза уже щипет от пыли, что херачит со скоростью света в мое лицо, пока мы несемся по неровным дорогам, но я все равно остаюсь при своем: "Влюбилась!" (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены. — Прим. ред.),

— рассказала о случившемся Ивлеева.

В комментариях подписчики сразу же начали выражать свое беспокойство и напоминать Насте, что укус мухи цеце очень опасен. Вскоре Ивлеева успокоила фолловеров, подробно рассказав им о произошедшем в своем телеграм-канале. Телеведущая сообщила, что после появления аллергической реакции на теле она сразу же выпила антигистаминные средства из своей аптечки, а потом отправилась на прием к врачу, который уверил ее в том, что укус не опасен.

Фото из инстаграма Насти Ивлеевой

Кстати, там же Ивлеева призналась, что во время поездки начала все чаще нарушать диету, из-за чего переживает, что потерянные за недавнее время 10 килограммов опять к ней вернутся:

Я не хочу обратно сиськи, но при этом хочу вкусно жрать! Завтра я начну все с нуля. Ведь есть всего одно правило: ну не жри ты на ночь.

К слову, во время своего недавнего возвращения в Москву Настя успела не только выспаться и отдохнуть от съемок "Орла и решки", но и провести время с мужем Элджеем, а также снять новый выпуск своего YouTube-шоу "З.Б.С. Шоу", героиней которого стала главная звезда TikTok в России Дина Саева.

Настя Ивлеева и Дина Саева
# Новости на сегодня / Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

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