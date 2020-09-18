Ультрас «Динамо» Киев: «Победы не изменят наше отношение к позорному назначению Луческу»
Сегодня, 06:00 Влада Некрасова
Активные болельщики «Динамо» Киев продолжают выступать против назначения Мирчи Луческу на пост главного тренера бело-синих. На этой неделе «Динамо» обыграло голландский АЗ и пробилось в плей-офф стадию квалификации Лиги чемпионов, где сыграет с «Гентом». Впрочем, фаны «Динамо» не хотят сменить гнев на милость.
«Кто ещё этого не понял или считает, что победы изменят наше отношение к позорному назначению нового тренера. Мы будем напоминать всегда: честь и достоинство дороже любых результатов.
Мы не примем фигуру Луческу ни при каких условиях, обстоятельствах или победах. Мы желаем ему только одного – чтобы он ушел из «Динамо», - говорится в заявлении ультрас «Динамо».
По материалам: gogetnews.info