Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Спорт » Ультрас «Динамо» Киев: «Победы не изменят наше отношение к позорному назначению Луческу»

Ультрас «Динамо» Киев: «Победы не изменят наше отношение к позорному назначению Луческу»

Ультрас «Динамо» Киев: «Победы не изменят наше отношение к позорному назначению Луческу»
Активные болельщики «Динамо» Киев продолжают выступать против назначения Мирчи Луческу на пост главного тренера бело-синих. На этой неделе «Динамо» обыграло голландский АЗ и пробилось в плей-офф стадию квалификации Лиги чемпионов, где сыграет с «Гентом». Впрочем, фаны «Динамо» не хотят сменить гнев на милость.
«Кто ещё этого не понял или считает, что победы изменят наше отношение к позорному назначению нового тренера. Мы будем напоминать всегда: честь и достоинство дороже любых результатов.

Мы не примем фигуру Луческу ни при каких условиях, обстоятельствах или победах. Мы желаем ему только одного – чтобы он ушел из «Динамо», - говорится в заявлении ультрас «Динамо».
# Спорт / В мире
По материалам: gogetnews.info

Последние новости

Россия ждет объяснений США по «поддержке украинских подразделений» в Крыму
Россия ждет объяснений США по «поддержке украинских подразделений»
BTS выступили с треком «Dynamite» на «America’s Got Talent 2020»
BTS выступили с треком «Dynamite» на «America’s Got Talent 2020»
Развратник Тэхён опубликовал фото из душа для своих фанаток
Развратник Тэхён опубликовал фото из душа для своих фанаток
Московский детский чемпионат профмастерства KidSkills пройдет в очно-дистанционном формате
Московский детский чемпионат профмастерства KidSkills пройдет в
На Камчатке в Доме творчества в Вилючинске появились новые учебные места для занятий робототехникой
На Камчатке в Доме творчества в Вилючинске появились новые учебные
В Новосибирской области начал работу мобильный детский технопарк «Кванториум»
В Новосибирской области начал работу мобильный детский технопарк
Женский гороскоп на неделю с 21 по 27 сентября 2020 года
Женский гороскоп на неделю с 21 по 27 сентября 2020 года
В ЕП заявили о желании США остановить "Северный поток — 2" любой ценой
В ЕП заявили о желании США остановить "Северный поток — 2" любой ценой
В Госдуме выступили за создание открытого реестра педофилов
В Госдуме выступили за создание открытого реестра педофилов
Россия ответит на возможные санкции из-за Навального — МИД
Россия ответит на возможные санкции из-за Навального — МИД
Новак оценил степень готовности "Северного потока — 2"
Новак оценил степень готовности "Северного потока — 2"
МДЦ «Артек» в 28-й раз принимает Международный детский кинофестиваль «Алые паруса «Артека»
МДЦ «Артек» в 28-й раз принимает Международный детский кинофестиваль

Топ на сегодня

Политолог назвал лучшие фильмы и сериалы о политике
Политолог назвал лучшие фильмы и сериалы о политике
Европарламент признал КС оппозиции представителем белорусского народа
Европарламент признал КС оппозиции представителем белорусского народа
Модная традиция: королева Испании Летиция в третий раз появилась на публике в том же платье
Модная традиция: королева Испании Летиция в третий раз появилась на
СМИ: Антииранской истерикой США провоцируют безобразные столкновения в ООН
СМИ: Антииранской истерикой США провоцируют безобразные столкновения
Возраст и пол авторов наскальных рисунков определяют по отпечаткам пальцев
Возраст и пол авторов наскальных рисунков определяют по отпечаткам

Еще по теме

Луческу замечен в Киеве. Его связывают с работой в «Динамо»
"Динамо" провело первую тренировку под руководством Луческу
Волейболистки казанского "Динамо" с победы стартовали в Лиге чемпионов
Антонов покинул пост старшего тренера мужского волейбольного клуба "Динамо" (Москва)