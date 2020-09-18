Услуги по выкупу товаров оптом из Китая от компании Ярлан

Роман Иванов

Приобретая товары оптом напрямую из Китая, можно довольно просто начать собственный бизнес. Такая схема проста и выгодна – дешевле купил, дороже продал. Выгодно, быстро и прибыльно!

Надежный и проверенный торговый партнер

Компания «Ярлан» осуществляет свою профессиональную деятельность, предоставляя услуги по выкупу товаров оптом из Китая, уже более 10 лет. За такой существенный срок фирма «Ярлан» смогла зарекомендовать себя как надежный и проверенный партнер, который предоставляет качественные услуги с минимальной комиссией. Ознакомиться со всем перечнем услуг вы сможете на официальном сайте компании по ссылке https://yarlan.com/.

Как купить товары в Китае напрямую?

Если вы думаете, что покупая продукцию на Алиэкспресс оптом, получаете максимальную скидку, то вы существенно ошибаетесь. Это розничная торговая площадка, продавцы которой так же закупаются где-то в Китае крупным оптом.

Самые выгодные цены в Китае для оптовой покупки – это внутренние рынки, такие как торговая площадка 1688 и Таобао. Но для работы на этих сайтах необходимо соблюдать особые условия, например, оплатить товар можно только в юанях, а перевести деньги из другой страны на карты китайцев технически не представляется возможным.

Существует и ещё одна серьезная проблема, с которой вы столкнетесь при поиске товаров на этих сайтах в Китае – это то, что вся представленная информация будет только на китайском языке, а продавцы также используют для общения при переписке только родной язык.

Услуги посредника в Китае для выкупа и доставки товара

Вот тут вам и понадобятся услуги посредника, который осуществит поиск, переговоры с продавцом и последующий выкуп товара в Китае и дальнейшую его отправку покупателю на территории Российской Федерации. Компания «Ярлан» выступает прямым посредником 1688 и Таобао в Китае, приобретая за вас оптовые партии товаров, после чего организовывает прямую доставку в Москву и прочие крупные города России.

Кроме РФ также существует возможность доставки китайской продукции и в соседние страны, такие, как Украина, Казахстан, Белоруссия и Киргизия. Стоимость услуг по выкупу и доставке можно просмотреть в соответствующем разделе на официальном сайте компании «Ярлан» по адресу yarlan.com.

Дополнительные и сопутствующие услуги

Если вы хотите самостоятельно покупать товары в Китае, наладить связи с поставщиками и просто посмотреть широкий ассортимент готовой продукции вживую, а не по картинкам на китайских сайтах, воспользуйтесь услугой шопинг тура в Китай. В этом случае вам будет предоставлен квалифицированный переводчик, владеющий несколькими наиболее распространенными диалектами, а также упрощенным китайским, на котором разговаривает практически вся страна.

Больше информации об оптовой покупке товаров в Китае на торговых площадках 1688 и Таобао при помощи посредника «Ярлан» вы сможете на официальном сайте компании по адресу yarlan.com.