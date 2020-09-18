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В Амурской области к концу 2022 года будут работать пять мобильных технопарков «Кванториум»

В Амурской области к концу 2022 года будут работать пять мобильных технопарков «Кванториум»

В Амурской области к концу 2022 года будут работать пять мобильных детских технопарков «Кванториум», сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу министерства образования Амурской области.

Пока в регионе действует один мобильный технопарк «Кванториум», в котором занимаются более 1,2 тысячи детей.

Руководитель мобильного технопарка Дмитрий Коршик отметил, что в конце месяца из Москвы должна прибыть еще одна машина, начиненная высокотехнологичной техникой. По две мобильные лаборатории ожидается в 2021 и 2022 году, заявка на их приобретение уже подана, конкурсы разыграны. 

«Финансирование по нацпроекту «Образование» поступило как из федерального, так и из областного бюджетов», - сказал Коршик.

Детские технопарки «Кванториум» – площадки, где дети могут освоить перспективные инженерные направления, в том числе современные лазерные технологии, нейротехнологии, беспилотную авиацию, программирование, 3D-моделирование и другие.

Технопарки призваны готовить молодые кадры по ряду актуальных направлений – от робототехники и проектирования малых спутников Земли до изучения лазерных технологий и моделирования беспилотных объектов.

Национальный проект «Образование» был утвержден президентом России Владимиром Путиным в 2018 году. Он призван обеспечить глобальную конкурентоспособность российского образования, а также вхождение Российской Федерации в число десяти ведущих стран по качеству общего образования. Бюджет проекта – 784,5 миллиарда рублей. Реализация нацпроекта «Образование» охватит период с 2019 до 2024 года.

 

# Общество
По материалам: edu.ru

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