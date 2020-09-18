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В Дзержинском районе Калужской области открылись три «Точки роста»

В Дзержинском районе Калужской области открылись три «Точки роста»

В Дзержинском районе Калужской области открылись три центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точки роста», сообщает Администрация Дзержинского района. 

Центры созданы в рамках реализации регионального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование».

На базе «Точек роста» дети разных возрастов будут осваивать предметы «Технология», «Информатика» и «Основы безопасности жизнедеятельности» на новом учебном оборудовании, посещать занятия цифрового, естественно-научного, технического и гуманитарного направлений, в том числе, изучать основы робототехники, трехмерного моделирования, учится оказывать первую медицинскую помощь, играть в шахматы, создавать медиапродукты.

«Точки роста» – это специализированные центры цифрового и гуманитарного образования, которые в рамках национального проекта «Образование» создаются на базе общеобразовательных, в том числе сельских, школ по всей стране. Цель их создания – дать возможность детям из регионов научиться работать с современными технологиями.

Национальный проект «Образование» был утвержден президентом России Владимиром Путиным в 2018 году. Он призван обеспечить глобальную конкурентоспособность российского образования, а также вхождение Российской Федерации в число десяти ведущих стран по качеству общего образования. Бюджет проекта – 784,5 миллиарда рублей. Реализация нацпроекта «Образование» охватит период с 2019 до 2024 года.

# Общество
По материалам: edu.ru

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