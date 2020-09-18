В Екатеринбурге открылась выставка "Авангард. На телеге в XXI век"

Анастасия Иванова

. В Ельцин Центре в Екатеринбурге открылась выставка "Авангард. На телеге в XXI век". В ее организации принимала участие "Энциклопедия русского авангарда", сообщает пресс-служба проекта.

В экспозиции представлены работы авангардистов, найденные в Кировской области (в собраниях Вятского художественного, Яранского и Слободского краеведческих музеев) и не выставлявшиеся почти сто лет.

Проект "Авангард. На телеге в ХХI век" обращается к событиям послереволюционного времени в Советской России. В 1918 – 1921 годах произведения авангардистов в большом количестве закупались государственной комиссией для отправки в различные регионы страны.

Более 1100 картин были отправлены в 32 города и населенных пункта и выставлялись в открывшихся тогда же государственных свободных художественных мастерских. На их основе предполагалось создать целую сеть музеев современного искусства в провинции, но проект не был воплощен.

Одним из этапов его реализации стали три выставки в Советске в Вятской губернии. Две были открыты в 1920 году, а третья, передвижная, в 1921. Для нее привезли работы из Вятки, Москвы, Петрограда, Казани. Выставлялись 322 произведения пятидесяти пяти художников, среди которых были Кандинский, Родченко, Степанова, Удальцова. Предполагалось, что работы проедут по семи городам губернии, но они осели в Яранске и остались там из-за проблем с финансированием.

Усилия Ельцин Центра и команды "Энциклопедии русского авангарда" позволили частично воссоздать эти выставки.

Кураторы проекта: искусствовед, куратор, издатель, редактор "Энциклопедии русского авангарда" Андрей Сарабьянов (Москва), искусствовед, куратор и лектор лондонского Института Курто Наталья Мюррей и директор Вятского художественного музея им. Васнецовых Анна Шакина (Киров).

Выставка будет открыта до 10 января 2021 года.