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В ЕП заявили о желании США остановить "Северный поток — 2" любой ценой

В ЕП заявили о желании США остановить "Северный поток — 2" любой ценой
Американское правительство готово сделать все возможное, чтобы остановить строительство газопровода "Северный поток — 2", заявил в беседе с RT депутат Европарламента от Германии Максимилиан Крах.

Ранее депутаты Европарламента утвердили резолюцию, касающуюся ситуации с Навальным. В частности, они требуют провести "независимое международное расследование", усилить санкции против России и остановить "Северный поток — 2". Решение Европарламента не имеет обязательной юридической силы.

Крах уверен, что эта резолюция — очередная возможность "для продвижения антироссийской повестки". Он пояснил, что внутри американской делегации ЕП идут определенные дискуссии по проекту газопровода.


"При каждой нашей встрече я спрашивал у представителя США, почему они вводят незаконные санкции в отношении третьих сторон. Ответ всегда один и тот же: "Наше правительство сделает все возможное, чтобы остановить этот проект", — рассказал евродепутат.

# В мире
По материалам: ria.ru

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