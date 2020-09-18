В Госдуме выступили за создание открытого реестра педофилов
В Госдуме на обсуждении, по инициативе детского омбудсмена Анны Кузнецовой, после изнасилования и убийства двух девочек в городе Рыбинске Ярославской области находится вопрос о создании единого открытого реестра педофилов. Об этом со ссылкой на депутата Оксану Пушкину сообщает РБК.
Однако она считает, что есть и еще много вопросов, которые надо решать при создании реестра — каким образом контролировать педофила, нужно ли медицинское сопровождение, требуются ли регулярные психологические экспертизы.
Пушкина напомнила, что почти год назад после изнасилования и убийства девятилетней девочки в Саратове власти вместе с ОНФ обсуждали создание реестра педофилов.