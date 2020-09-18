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В Госдуме выступили за создание открытого реестра педофилов

В Госдуме выступили за создание открытого реестра педофилов

В Госдуме на обсуждении, по инициативе детского омбудсмена Анны Кузнецовой, после изнасилования и убийства двух девочек в городе Рыбинске Ярославской области находится вопрос о создании единого открытого реестра педофилов. Об этом со ссылкой на депутата Оксану Пушкину сообщает РБК.

«Мы вновь обсуждаем идею создания единого открытого реестра педофилов. Я безусловно поддерживаю эту инициативу», — сказала Пушкина.

Однако она считает, что есть и еще много вопросов, которые надо решать при создании реестра — каким образом контролировать педофила, нужно ли медицинское сопровождение, требуются ли регулярные психологические экспертизы.

Пушкина напомнила, что почти год назад после изнасилования и убийства девятилетней девочки в Саратове власти вместе с ОНФ обсуждали создание реестра педофилов.

«Все наши предложения передали в профильные министерства и ведомства. С тех пор прошел уже почти год, но ситуация так и не сдвинулась с мертвой точки», — пояснила депутат и призвала все органы власти включиться в эту работу.
# Политика
По материалам: eadaily.com

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