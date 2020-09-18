В Иркутской области Игорь Кобзев вступил в должность губернатора

Влада Некрасова

Официальная церемония вступления Игоря Кобзева в должность губернатора Иркутской области состоялась 18 сентября, сообщает ИА IrkutskMedia.

На мероприятии присутствовали полномочный представитель президента РФ в Сибирском федеральном округе, депутаты Государственной Думы РФ, члены правительства региона, депутаты областного парламента, главы муниципалитетов, члены общественной палаты, почетные граждане области.

"Вступая в должность губернатора Иркутской области, клянусь добросовестно исполнять обязанности губернатора Иркутской области, защищать интересы населения Иркутской области, уважать и защищать права и свободы человека и гражданина, соблюдать Конституцию Российской Федерации и устав Иркутской области", – принес клятву Игорь Кобзев.

Полпред президента РФ в СФО Сергей Меняйло напутствовал нового губернатора, сказав, что избранный глава региона Игорь Кобзев за девять месяцев сумел оправдать доверие президента и нашел поддержку населения Иркутской области.

Меняйло и Игоря Кобзева, они обсудили стратегию развития Иркутской области на ближайшие пять лет.

Официальные итоги досрочных выборов губернатора региона ранее были подведены на заседании Избирательной комиссии Иркутской области. Явка составила 608 585 избирателей (32,63%). По результатам голосования победу одержал Игорь Кобзев (самовыдвижение), его поддержали 60,79% (369 759 избирателей). На втором месте Михаил Щапов от КПРФ с 25,5% голосов (155 066 избирателей), на третьем – Геннадий Щадов от КПСС с 4,33% (26 345 голосов). Далее следуют Лариса Егорова от "Справедливой России" и Андрей Духовников от ЛДПР, у них 4,13% и 2,6% соответственно (25 132 и 15 807 голосов).

Как ранее сообщало радио Sputnik, в Иркутске сильными дождями смыло пешеходный мост.