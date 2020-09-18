В Липецкой области прошел слет приемных и опекунских семей

Влада Некрасова

23 семьи из всех муниципалитетов Липецкой области стали участниками слета приемных и опекунских семей, сообщает Управление образования и науки Липецкой области.

В этом году из-за эпидемиологической ситуации в мероприятии впервые не участвовали дети.

Для родителей были организованы мастер-классы и тренинги, для руководителей органов опеки и попечительства – круглый стол.

На сегодняшний день в приемных и опекунских семьях Липецкой области воспитываются около 3 тысяч детей. Еще 300 ребят мечтают о родительском доме.