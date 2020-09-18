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В Липецкой области прошел слет приемных и опекунских семей

В Липецкой области прошел слет приемных и опекунских семей

23 семьи из всех муниципалитетов Липецкой области стали участниками слета приемных и опекунских семей, сообщает Управление образования и науки Липецкой области. 

В этом году из-за эпидемиологической ситуации в мероприятии впервые не участвовали дети. 

Для родителей были организованы мастер-классы и тренинги, для руководителей органов опеки и попечительства – круглый стол. 

На сегодняшний день в приемных и опекунских семьях Липецкой области воспитываются около 3 тысяч детей. Еще 300 ребят мечтают о родительском доме. 

# Общество
По материалам: edu.ru

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