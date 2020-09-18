В РЖД рассказали, за счет чего планируют пополнить свой бюджет

Лидия Мартынова

РЖД планируют в 2021-2025 годах дополнительно собрать с грузоотправителей 293,3 миллиарда рублей за счет различных тарифных решений, пишет газета "Коммерсант" со ссылкой на материалы к состоявшейся 16 сентября встрече руководства компании во главе с гендиректором Олегом Белозеровым с крупнейшими клиентами.

"Это необходимо, чтобы обеспечить финансирование инвестпрограммы в условиях падения доходов - их отклонение из-за падения прогнозного объема перевозок от параметров долгосрочной программы развития до 2025 года (ДПР) оценивается в 1,1 триллиона рублей на всем протяжении программы", - пишет газета. В РЖД изданию пояснили, что этот набор тарифных изменений - один из вариантов, которые предлагает компания, и все предложенные меры будут обсуждаться с потребителями услуг и выноситься на рассмотрение правительства.