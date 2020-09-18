В Украине изменились карантинные зоны: какие города попали в «красную»
Сергей ГОРЕЛОВ, «ФАКТЫ»
В пятницу, 18 сентября Украине обновили деление на карантинные зоны, введенные в связи с пандемией коронавируса COVID-19. Новое зонирование вступит в силу 21 сентября.
Государственная и региональная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций ввела новое деление на карантинные зоны в зависимости от показателей в регионах. Об этом в своем Telegram-канале сообщил министр Кабмина Олег Немчинов.
К «красной» зоне отнесли:
• город Чоп Закарпатской области;
• город Бережаны, Залищицький, Збаражский и Тернопольский районы Тернопольской области;
• Самборский и Пустомытовский районы Львовской области;
• город Нежин и Носовский район Черниговской области;
• город Салават и Волочисский район Хмельницкой области;
• город Канев Черкасской области;
• Герцеивський и Кельменецкий районы Черновицкой области.
Ранее сообщалось, что в Украине изменили правила определения «красных» карантинных зон.4 Сделайте "ФАКТЫ"
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