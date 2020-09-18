В Украине изменились карантинные зоны: какие города попали в «красную»

Анастасия Иванова

Сергей ГОРЕЛОВ, «ФАКТЫ»

В пятницу, 18 сентября Украине обновили деление на карантинные зоны, введенные в связи с пандемией коронавируса COVID-19. Новое зонирование вступит в силу 21 сентября.

Государственная и региональная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций ввела новое деление на карантинные зоны в зависимости от показателей в регионах. Об этом в своем Telegram-канале сообщил министр Кабмина Олег Немчинов.

К «красной» зоне отнесли:

• город Чоп Закарпатской области;

• город Бережаны, Залищицький, Збаражский и Тернопольский районы Тернопольской области;

• Самборский и Пустомытовский районы Львовской области;

• город Нежин и Носовский район Черниговской области;

• город Салават и Волочисский район Хмельницкой области;

• город Канев Черкасской области;

• Герцеивський и Кельменецкий районы Черновицкой области.

Ранее сообщалось, что в Украине изменили правила определения «красных» карантинных зон.

[img]"[/img]