В Украине новый рекорд по заболевшим COVID-19

Анастасия Иванова

В Украине за минувшие сутки обнаружили 3 584 новых случаев заражения коронавирусом COVID-19. Это новый антирекорд, сообщает Министерство здравоохранения в четверг, 17 сентября.Сегодняшний показатель по больным существенно выше вчерашнего, когда сообщалось о 2 958 новых инфицированных. Рост происходит третьи сутки подряд. Общее количество заболевших с начала пандемии достигло 166 244.Отметим, что предыдущий антирекорд был почти на 400 случаев меньше. Он был зафиксирован 11 сентября.За последние 24 часа больше всего больных обнаружили в Харьковской области (483), Тернопольской области (390), Киеве (379) и Одесской области (325).Также сообщается о 60 жертвах коронавируса, что существенно меньше вчерашнего рекордного показателя (76). Всего за время пандемии скончались 3 400 украинцев.При этом за сутки выздоровели 1 589 человек. Это тоже новый рекорд и он фиксируется вторые сутки подряд. За все время количество выздоровевших пациентов достигло 73 913.