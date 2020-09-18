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В Украине новый рекорд по заболевшим COVID-19

В Украине новый рекорд по заболевшим COVID-19
В Украине за минувшие сутки обнаружили 3 584 новых случаев заражения коронавирусом COVID-19. Это новый антирекорд, сообщает Министерство здравоохранения в четверг, 17 сентября.

Сегодняшний показатель по больным существенно выше вчерашнего, когда сообщалось о 2 958 новых инфицированных. Рост происходит третьи сутки подряд. Общее количество заболевших с начала пандемии достигло 166 244.

Отметим, что предыдущий антирекорд был почти на 400 случаев меньше. Он был зафиксирован 11 сентября.
За последние 24 часа больше всего больных обнаружили в Харьковской области (483), Тернопольской области (390), Киеве (379) и Одесской области (325).

Также сообщается о 60 жертвах коронавируса, что существенно меньше вчерашнего рекордного показателя (76). Всего за время пандемии скончались 3 400 украинцев.

При этом за сутки выздоровели 1 589 человек. Это тоже новый рекорд и он фиксируется вторые сутки подряд. За все время количество выздоровевших пациентов достигло 73 913.
# Общество / В мире
По материалам: gogetnews.info

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