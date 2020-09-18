Вторая волна СOVID-19, новый "Суперджет", тропический шторм в США: о чем пишут в Телеграме 17 сентября

Вадим Карасев

Ruposters собрал посты популярных телеграм-каналов о событиях, произошедших в мире 17 сентября.

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С наступлением второй волны Covid-19 в Европе оказалось, что стратегия Швеции, не вводившей в свое время жестких ограничений для граждан, в определенной мере была оправдана. И хотя весной в этой стране были зафиксированы относительно высокие показатели смертности, население, судя по актуальным данным, выработало коллективный иммунитет к коронавирусу. Теперь Швеция демонстрирует самые низкие показатели заболеваемости. Говорящую диаграмму, демонстрирующую текущее положение дел с COVID-19 в Европе, выложил канал "Железный занавес".

О второй волне вируса пишет и журналист Дмитрий Смирнов. "Мир шаг за шагом приближается к новому локдауну", — отмечает он и приводит факты. Трехнедельный карантин в Израиле, вспышки заболеваемости в Испании и Великобритании, обязательный масочный режим во Франции.

Концерн "Сухой" к 2023 году планирует выпустить новую версию лайнера SSJ с повышенным содержанием отечественных компонентов, пишет канал "Пристегните ремни". Проект, финансируемый правительством и "Ростехом", оценивается в 120-130 млрд рублей, половина этой суммы пойдет на разработку двигателей ПД-8. Летающие сейчас SSJ-100 более чем на половину состоят из иностранных комплектующих.

Канал "Свободная касса" подготовил рейтинг отечественных торговых сетей по стоимости овощей и фруктов. Самой дешевой корзина из основных товаров ожидаемо оказалась в магазинах "Магнит", "Пятерочка" и "Дикси" (порядка 625 руб.), а самой дорогой — в "Азбуке вкуса" (почти 1,5 тыс.). Ближе к бюджетному сегменту оказалась "Лента" (744 руб.), чуть дороже корзина обойдется для клиентов "ВкусВилла", "Перекрестка" и онлайн-магазина "Утконос".

Представитель СКР Светлана Петренко раскрыла некоторые детали дела об "убийствах 90-х", которое велось в отношении националиста Тесака. Петренко цитирует канал "Без комментариев".

Марцинкевич заявил, что начал убивать приезжих в Москве с 19 лет. Это он рассказал в совершенно спокойной доверительной беседе со следователем. Все эти записи у нас есть. Он на них полностью раскаивается и осуждает свои поступки, совершенные в прошлом, будучи приверженцем националистических взглядов. Именно поэтому он решил рассказать не только об убийстве 2007 года, но и о других преступлениях, к которым был причастен.

Пока на западе США бушуют лесные пожары, юго-восточные штаты накрыл тропический шторм "Салли", пишет канал Daily Storm. На кадрах из Флориды и Алабамы видно поваленные деревья, разрушенные дома, затопленные дороги. 550 тысяч американцев остались без электричества.