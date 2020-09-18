Вторая волна СOVID-19, новый "Суперджет", тропический шторм в США: о чем пишут в Телеграме 17 сентября
Ruposters собрал посты популярных телеграм-каналов о событиях, произошедших в мире 17 сентября.
С наступлением второй волны Covid-19 в Европе оказалось, что стратегия Швеции, не вводившей в свое время жестких ограничений для граждан, в определенной мере была оправдана. И хотя весной в этой стране были зафиксированы относительно высокие показатели смертности, население, судя по актуальным данным, выработало коллективный иммунитет к коронавирусу. Теперь Швеция демонстрирует самые низкие показатели заболеваемости. Говорящую диаграмму, демонстрирующую текущее положение дел с COVID-19 в Европе, выложил канал "Железный занавес".
О второй волне вируса пишет и журналист Дмитрий Смирнов. "Мир шаг за шагом приближается к новому локдауну", — отмечает он и приводит факты. Трехнедельный карантин в Израиле, вспышки заболеваемости в Испании и Великобритании, обязательный масочный режим во Франции.
Концерн "Сухой" к 2023 году планирует выпустить новую версию лайнера SSJ с повышенным содержанием отечественных компонентов, пишет канал "Пристегните ремни". Проект, финансируемый правительством и "Ростехом", оценивается в 120-130 млрд рублей, половина этой суммы пойдет на разработку двигателей ПД-8. Летающие сейчас SSJ-100 более чем на половину состоят из иностранных комплектующих.
Канал "Свободная касса" подготовил рейтинг отечественных торговых сетей по стоимости овощей и фруктов. Самой дешевой корзина из основных товаров ожидаемо оказалась в магазинах "Магнит", "Пятерочка" и "Дикси" (порядка 625 руб.), а самой дорогой — в "Азбуке вкуса" (почти 1,5 тыс.). Ближе к бюджетному сегменту оказалась "Лента" (744 руб.), чуть дороже корзина обойдется для клиентов "ВкусВилла", "Перекрестка" и онлайн-магазина "Утконос".
Представитель СКР Светлана Петренко раскрыла некоторые детали дела об "убийствах 90-х", которое велось в отношении националиста Тесака. Петренко цитирует канал "Без комментариев".
Пока на западе США бушуют лесные пожары, юго-восточные штаты накрыл тропический шторм "Салли", пишет канал Daily Storm. На кадрах из Флориды и Алабамы видно поваленные деревья, разрушенные дома, затопленные дороги. 550 тысяч американцев остались без электричества.