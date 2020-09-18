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Заявления на заочное обучение в ОмГПУ подали абитуриенты из 24 регионов России и шести стран

Заявления на заочное обучение в ОмГПУ подали абитуриенты из 24 регионов России и шести стран

Заявления на заочное обучение в Омском государственном педагогическом университете подали абитуриенты из 24 регионов России и шести стран, сообщает пресс-служба вуза. 

«На сегодняшний день по приему заявлений на заочное обучение мы приближаемся к отметке 900. У абитуриентов еще есть возможность поступить на заочное обучение на коммерческой основе», – отметила ответственный секретарь приемной комиссии Татьяна Воропаева.

Приоритетными профилями подготовки на заочной форме обучения по программам бакалавриата среди абитуриентов стали «Психология и педагогика», «Психология образования», «Начальное образование», «Дошкольное образование», «Психология и педагогика дошкольного образования», «Государственное и муниципальное управление». Лидирует в числе прочих направлений «Логопедия», по данному профилю уже подано более 90 заявлений. Также большое количество абитуриентов отдают предпочтение образованию в области иностранного языка (английский язык) и филологическому образованию.

На заочную форму обучения по магистерским программам за счет внебюджетных средств в приемную комиссию поступило около 500 заявлений. Лидирующими профилями в текущем наборе стали «Педагогическая инноватика» (87), «Логопедия» (41), «Музыкально-компьютерные технологии» (32), «Психология и социальная педагогика» (30), «Начальное образование» (28), «Педагогическая деятельность в профессиональном образовании» (28), «Языковое образование (иностранный язык)» (23).

Заявления на заочную форму обучения подали абитуриенты из Республик Башкортостан, Бурятии, Саха, Хакасии; Кемеровской, Московской, Мурманской, Новосибирской, Пензенской, Ростовской, Самарской, Сахалинской, Свердловской, Томской, Тюменской, Московской, Новосибирской, Томской, Тюменской, Челябинской областей; Алтайского, Забайкальского, Краснодарского, Красноярского, Хабаровского краев, а также из Ханты-Манскийского и Ямало-Ненецкого автономных округов. Более того, большое количество заявлений в ОмГПУ поступило из-за рубежа: от жителей Казахстана, Киргизии, Армении, Узбекистана и Германии.

# Общество
По материалам: edu.ru

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