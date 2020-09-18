Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Зависть? Анастасия Решетова высмеяла новый клип Тимати и Моргенштерна

Зависть? Анастасия Решетова высмеяла новый клип Тимати и Моргенштерна

Сегодня Тимати и Моргенштерн наконец представили свою совместную работу, о которой стало известно в конце августа. Видеоклип на песню El Problema за несколько часов уже набрал 5 миллионов просмотров.


Свою новую работу музыканты про анонсировали в социальных сетях. Тимати спросил у поклонников, стал ли он работать лучше (видимо, отсылка к уходу из Black Star), а Моргенштерн нескромно отметил, что это клип «от легенд двух поколений«.

В новой экранизации артисты наслаждаются жизнью, катаются на водных мотоциклах, играют в казино, а единственной их проблемой является то, какую машину выбрать на вечер. Видео получилось в стиле Моргеншетрна — крутые машины, горячие девушки и украшения. Кстати, о молодых красотках. Анастасия Решетова, которая в начале недели сообщила, что расстается с Тимати, у себя в Instagram пошутила над новой работой музыкантов. Анастасия заявила, что после расставания в музыкальных видео Тимати вновь появились обнаженные женщины.


«Наконец-то снова можно голых баб в клипах снимать»,

— пошутила Анастасия Решетова.

Подписчики посчитали ее высказывание жестким.

А что думаешь ты по этому поводу?

Подпишись на нас в Яндекс Новости
# Новости на сегодня / Шоу-бизнес
По материалам: popcake.tv

Последние новости

В Татарстане вынесли первый штраф из-за теста на коронавирус
В Татарстане вынесли первый штраф из-за теста на коронавирус
В Санкт-Петербурге открылась выставка современного искусства "NUNC"
В Санкт-Петербурге открылась выставка современного искусства "NUNC"
"Кинотавр-2020": полный список победителей
"Кинотавр-2020": полный список победителей
Кто из BTS больше всего похож на свою маму?
Кто из BTS больше всего похож на свою маму?
Характеристики магмы помогут предсказать обрушение вулканического купола
Характеристики магмы помогут предсказать обрушение вулканического
СБУ разоблачила организованную группировку на похищении средств со счетов
СБУ разоблачила организованную группировку на похищении средств со
Бри Ларсон получила свою первую премию "Эмми"
Бри Ларсон получила свою первую премию "Эмми"
Нумерологический тест: какие секреты раскроет последняя цифра даты рождения
Нумерологический тест: какие секреты раскроет последняя цифра даты
Forbes представил рейтинг богатейших жен госслужащих
Forbes представил рейтинг богатейших жен госслужащих
Торгово-развлекательный центр «Весна!» на Алтуфьевском шоссе
Торгово-развлекательный центр «Весна!» на Алтуфьевском шоссе
Россия прекращает все вывозные рейсы
Россия прекращает все вывозные рейсы
Услуги по выкупу товаров оптом из Китая от компании Ярлан
Услуги по выкупу товаров оптом из Китая от компании Ярлан

Топ на сегодня

Турция поздравила Минниханова с избранием главой Татарстана
Турция поздравила Минниханова с избранием главой Татарстана
Австрийский иммунолог: можно забыть о том, что коронавирус быстро уйдет
Австрийский иммунолог: можно забыть о том, что коронавирус быстро
Вторая волна СOVID-19, новый "Суперджет", тропический шторм в США: о чем пишут в Телеграме 17 сентября
Вторая волна СOVID-19, новый "Суперджет", тропический шторм в США: о
Генераторы «глубоких фейков»: Понятие подлинности и правды может исчезнуть
Генераторы «глубоких фейков»: Понятие подлинности и правды может
Россия ответит на возможные санкции из-за Навального — МИД
Россия ответит на возможные санкции из-за Навального — МИД

Еще по теме

Возлюбленная Тимати - Анастасия Решетова снялась в откровенной фотосессии
Возлюбленная Тимати Анастасия Решетова опубликовала своё голое фото
Разжиревшая модель Анастасия Решетова показала свою новую фигуру - фанаты в шоке
Анастасия Решетова взяла фамилию Тимати, намекнув на тайную свадьбу с ним