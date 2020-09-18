Зависть? Анастасия Решетова высмеяла новый клип Тимати и Моргенштерна

Алексей Вольцев

Сегодня Тимати и Моргенштерн наконец представили свою совместную работу, о которой стало известно в конце августа. Видеоклип на песню El Problema за несколько часов уже набрал 5 миллионов просмотров.

Свою новую работу музыканты про анонсировали в социальных сетях. Тимати спросил у поклонников, стал ли он работать лучше (видимо, отсылка к уходу из Black Star), а Моргенштерн нескромно отметил, что это клип «от легенд двух поколений«.



В новой экранизации артисты наслаждаются жизнью, катаются на водных мотоциклах, играют в казино, а единственной их проблемой является то, какую машину выбрать на вечер. Видео получилось в стиле Моргеншетрна — крутые машины, горячие девушки и украшения. Кстати, о молодых красотках. Анастасия Решетова, которая в начале недели сообщила, что расстается с Тимати, у себя в Instagram пошутила над новой работой музыкантов. Анастасия заявила, что после расставания в музыкальных видео Тимати вновь появились обнаженные женщины.

«Наконец-то снова можно голых баб в клипах снимать»,

— пошутила Анастасия Решетова.

Подписчики посчитали ее высказывание жестким.

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