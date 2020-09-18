Женский гороскоп на неделю с 21 по 27 сентября 2020 года

Вадим Карасев

Научно доказано, что осенью ослабевает боевой дух и утекает жизненная энергия. Разумеется, астрологи не бросят милых дам в такой беде и подскажут, как вернуть силы и взять курс на счастье.

По календарю к нам приходить день осеннего равноденствия — крайне благоприятное время для любых перемен и начинаний. Сейчас полезно взглянуть на свою жизнь со стороны и обдумать, что в ней уже давно не устраивает, а что полезно сохранить и приумножить. В любом случае сидеть на месте не стоит. Жизнь — это движение, и на этой неделе эта истина обретет особенное значение.

Женщина-Овен

Неделя выдастся не очень «сладкой» для представительниц Овна. К сожалению, их эмоциональное состояние будет нестабильно, может качать из стороны в сторону. Важно взять себя в руки и стабилизировать энергетику. Продуктивность текущей недели во многом зависит от того, насколько женщины-Овны смогут адаптироваться к меняющимся вокруг обстоятельствам. У многих появятся немало дополнительных обязательств, которые потребуется в срочном порядке вклинить в уже устоявшийся график. Ближе к концу недели все придет в норму: ожидается материальный приход и яркое событие, которое сведет на нет все негативные эмоции.

Женщина-Телец

Для женщин-Тельцов наступающая неделя — отличный повод отпустить вожжи, снять с себя ответственность и перестать контролировать все, включая решения и настроение близких людей. Конечно, решение «перестать за все отвечать» дастся с трудом, поэтому большую часть недели астрологи советуют провести отстранено, чтобы в конце наконец решиться на безответственные поступки, в которых так отчаянно нуждается сердце. Действовать нужно интуитивно, чутко прислушиваясь к своим желаниям, тогда получится проложить себе путь, ведущий к выходу из черной полосы.

Женщина-Близнецы

На этой неделе женщин-Близнецов ждет нелетная погода, слегка депрессивные мысли и навязанные сомнения в себе, несмотря на то, что день равноденствия принесет новые приятные события. Команда сайта dailyhoro.ru советует простимулировать себя позитивными установками. Это поможет повысит энергетический потенциал и сделать шаг навстречу новым свершениям. Самообвинения и самобичевания ни к чему не приведут. Сейчас нужно полюбить себя, прописать план действий, настроить на победу и уверенно пойти вперед. Начало астрологической осени — тот редкий шанс начать что-то с чистого листа.

Женщина-Рак

Для представительниц Рака предпоследняя неделя сентября — время удивлять и удивляться. Главным астрологическим поводом для удивления станет день осеннего равноденствия. К такому повороту, разумеется, стоит подготовиться заранее, иначе придется импровизировать (и не всегда удачно). На горизонте появится обходной путь. Все, что потребуется — переступить через свою гордость и лень. Звезды советуют не надеяться на счастливый случай, а активно искать стратегические решения злободневных проблем. Исход недели во многом зависит от того, умеют женщины-Раки отвечать за свои поступки или нет.

Женщина-Лев

Энергия осеннего равноденствия благоволит Львицам на этой неделе и обязательно принесет им мощный импульс для внутренней трансформации. Пришло время мечтать и наслаждаться жизнью. Звезды советуют не соглашаться на компромисс: берите свое по максимум и ни в коем случае не стесняйтесь просить большего. Душа будет требовать праздника, не стоит ей в этом отказывать. Общение с близкими поможет поддержать ровный эмоциональный фон, даже если в жизни будет происходить что-то не слишком хорошее. Главное, не замыкаться в себе, как бы к этому не подталкивала коварная осень.

Женщина-Дева

Рожденным под Знаком Девы звезды предсказывают умеренную, приятную неделю, лишенную острых проблем и неприятных эмоций. Правда, для этого нужно будет находиться в безопасной среде единомышленников и близких людей. Если рядом будут те, на кого можно положиться, негативное влияние не ударит в спину. Опасно верить первому чувству и интуиции — они могут обмануть. С 21 по 27 сентября неприятности могут приходить под видом счастливых событий, и единственный способ их распознать — поддержка и советы любимых.

Женщина-Весы

Женщин-Весов ждет достаточно насыщенная и интересная неделя: они каждый день будут разными. Настроение обещает меняться по часам, что свойственно их Знаку Зодиака. Вероятно, день равноденствия и нахождение Солнца в Весах придаст особой пикантности этой недели. Ожидается достаточно мощный финансовый поток, а также приятные события: будет место и вечеринкам, и рабочим делам. Звезды подсказывают, что Весам явно будет не скучно, а самыми ценными качествами станет умение быстро наводить порядок в делах и систематизировать информацию.

Женщина-Скорпион

Настроение на этой неделе у женщин-Скорпионов будет игривое: они будут готовы к покорению мира. Легкость во всем гарантирует успех во всех начинаниях в этот период, поэтому не стоит бояться инициативы, и все двери откроются легко. Начнут формироваться выгодные партнерские отношения и перспективы ближайшего будущего, но неосторожные высказывания или оценки действий окружающих легко могут спровоцировать конфликт интересов и, что хуже, стать началом затяжных проблем. Звезды советуют взять происходящее под контроль и не удерживать то, чему пришло время уйти.

Женщина-Стрелец

Неделя принесет события, которые заставят изменить планы. Астрологи говорят о необходимости выбора новых ориентиров и перестановок в жизни. Вполне возможно придется заняться исправлением ошибок, допущенных ранее, и избавлением от токсичных установок, которые притягивают проблемы. Начало астрологической осени — самый подходящий момент, чтобы решить проблемы внутреннего содержания и исключить психологию жертвы. Если жизнь не устраивает, значит пришло время изменить действия и решения, которые привели к этому.

Женщина-Козерог

Женщинам-Козерогам будет сложно противостоять своим порокам и слабостям на этой неделе. Внутреннее напряжение достигнет апогея, что может испортить отношения с людьми, которые не входят в ранг достойных внимания. Окружающие заметят столь высокомерное поведение и не упустят шанс нанести встречный удар, который может выбить из колеи и надломить самооценку. Астрологи советуют держать марку и не позволять эмоциям управлять собой. Не стоит слишком давить на людей: следует понизить градус требовательности и истерики. Хорошее отношение — это важно.

Женщина-Водолей

Мощные скачки настроения на этой неделе могут привести женщин-Водолеев к неприятным последствиям. По гороскопу период с 21 по 27 сентября окажется довольно сложным и противоречивым: эмоции начнут управлять вами, сделать очень категоричными и требовательными к себе и жизни в целом. Держать себя в руках и вести хорошо будет получаться с трудом, поэтому стоит направить эту неконтролируемую энергию в работу — там есть шанс совершить карьерный переворот. Астрологи советуют сконцентрировать всю силу и энергию на заветной заветной цели, чтобы реализовать ее максимально быстро.

Женщина-Рыбы

В жизнь женщин-Рыб несутся счастливые перемены. Они стремятся подарить им благость во всех сферах жизни, особенно в деньгах и личных отношениях. Астрологи предлагают не бежать от неизведанного, а с благодарностью принять все подарки судьбы. У звезд особенные планы, касающиеся только Рыб. Придется занять месть у руля своей жизни и взять инициативу в свои руки, решившись на смелые поступки и осуществление своих замыслов. Достаточно поверить в себя, даже если весь мир ополчился против. Правда, не стоит рисковать своим счастьем: наблюдайте — подсказки поступят через других людей.