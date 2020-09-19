5 бьюти-трендов из TikTok, которым лучше не следовать

Вадим Карасев

Можно считать TikTok детской забавой, модной заменой вайнов или вовсе приложением, ворующим личные данные (неким волком в овечьей шкуре), но факт остается фактом — его популярность только растет с каждым днем. В этом году оно стало самым загружаемым неигровым приложением в мире, опередившим WhatsApp и Facebook. Миллионы просмотров набирают не только смешные ролики, но и советы по уходу за кожей. Собрали самые популярные "народные рецепты" из TikTok и попросили косметолога вынести вердикт каждому из них.

В TikTok можно найти практически все: от медсестер, танцующих в медицинских масках и халатах, и 60-секундных веганских рецептов тако до "говорящих" собак и кошек. Однако, как в инстаграме и на YouTube, неизменно популярны видео с советами how-to, особенно те, которые касаются красоты и ухода за собой. Здесь расскажут, как нарисовать идеальные стрелки и подобрать идеальный оттенок красной помады. Эти два бютихака полезны, спору нет, но, к сожалению, некоторые советы пользователей сети можно смело назвать вредными. Мы показали самые популярные бьютихаки Юлии Самойловой, врачу-косметологу, дерматологу и эксперту компании AMI Beauty, которая прокомментировала каждый из них.

Использовать солнцезащитный крем для контурирования

Видео с тегом #sunscreencontouring собирают миллионы просмотров. По сути, хитрость состоит в том, чтобы наносить солнцезащитный крем только на выступающие части лица, избегая скул и крыльев носа. Таким образом получается "естественный контуринг" после пребывания на солнце — загорят только выступающие области.





Мнение эксперта

Если 3—4 дня наносить крем с SPF на лицо локально — например, только на спинку носа, подбородок и подскуловую зону, ничего страшного не случится. Но и видимого эффекта контуринга добиться вряд ли удастся. А вот если щеки, крылья носа и центр лба оставлять без защиты дольше, то опасность появления пигментации и расширенных пор в этих зонах повышается. Зачем рисковать, если контуринг легко создать за пять минут с помощью бронзирующей пудры или автозагара?

Делать маски для лица своими руками (особенно из цитрусовых)

Handmade-маски из ингредиентов, найденных на кухне, также популярны в приложении. Нет ничего плохого в том, чтобы смешать немного авокадо и йогурта и нанести на лицо, но подобная смесь становится не такой полезной при добавлении любого цитрусового сока. Естественный pH кожи составляет от 4,7 до 5,7, в то время как у сока цитрусовых — около 2, поэтому нанесение их на кожу нарушает ее естественную защитную функцию и может вызвать развитие определенных типов бактерий, которые могут спровоцировать появление прыщей.





Мнение эксперта

Домашние маски действительно могут быть хороши, но если у вас чувствительная кожа, выбирать ингредиенты нужно тщательно. При этом самодельные маски из цитрусовых, якобы освежающие тон лица, под запретом для всех. Соки лайма, лимона, апельсина содержат довольно агрессивные фруктовые кислоты, которые работают как пилинг. Когда вы их наносите, происходит химическое повреждение кожи, что вызывает ее покраснение, раздражение, шелушение. Во время этого процесса ухудшается иммунитет кожи, образуются свободные радикалы, провоцирующие ее старение, повышается вероятность пигментации, может нарушиться работа сальных желез и, следовательно, возрастает риск появления черных точек.

Делать домашние скрабы для лица (из пищевой соды, кофе, меда)

Также не пытайтесь использовать скраб из кофе и пищевой соды. Опять же нарушается pH кожи, что может привести к покраснениям и чувству стянутости. Однако использование ватных дисков, пропитанных кофе и медом, для избавления от темных кругов под глазами не причинит никакого вреда (главное — чтобы не было аллергии).





Мнение эксперта

Эффективность таких скрабов гораздо ниже косметических. Например, сода и правда хорошо очищает кожу, но разрушает ее естественный защитный барьер. Щелочь растворяет жиры, находящиеся на поверхности кожи, и она становится более сухой, чувствительной, появляется шелушение. Также при регулярном использовании сода может изменить микробиом кожи и ухудшить ее регенерацию.





Кофе, любимый многими ингредиент домашних скрабов, тоже не всем подходит. Его гранулы могут травмировать кожу и даже окрасить ее. Если вы все-таки решили сделать такой скраб, берите кофе самого мелкого помола. Хотя гораздо лучше для этой цели использовать рисовую муку или овсяные хлопья. А вот мед — очень аллергенный продукт, поэтому в чистом виде его лучше не применять.

Делать домашний тоник

Есть также довольно много видеороликов с рецептами натурального тоника для лица, обычно с использованием цветов или трав, например роз, эвкалипта, розмарина и тому подобного. Однако такой домашний тоник может вызвать раздражение.





Мнение эксперта

Видео с рецептами приготовления домашних тоников в инстаграме заворожат кого угодно: летящие лепестки розы, красивые бутылочки с настоем, все очень мило и натурально. Но в уходе за кожей такие средства, увы, малоэффективны. Большинство растворов такого типа теряют свои полезные свойства уже на стадии приготовления. А через несколько часов в них и вовсе запускаются процессы брожения. Остановить это способен спирт.

Но вот только он пересушивает кожу, а чувствительной и сухой и вовсе противопоказан. В магазине сейчас можно найти огромное количество эффективных тоников с теми же вытяжками из растений и без содержания спирта. Биоинженерия сделала растворы безопасными и стойкими. Так стоит ли заморачиваться себе во вред?

Завивать ресницы в домашних условиях (химическая завивка)

Обычно средства для долговременной завивки ресниц выпускают профессиональные бренды. Причем для домашнего использования они не предназначены.





Мнение эксперта

Эта процедура требует сноровки и определенного опыта. После самостоятельной завивки и окрашивания ресниц в зоне глаз нередко возникает аллергическая реакция в виде покраснения кожи, воспаления, слезотечения, а при неумелых действиях можно получить и ожог. Кроме того, толщина ресниц у всех разная, поэтому у некоторых девушек уже через несколько таких процедур ресницы становятся хрупкими и часто обламываются. Непрофессионалу довольно трудно найти оптимальный прибор и режим для завивки.

Эксперты призывают проявлять особую осторожность со всем, что вы видите в интернете, в TikTok или инстаграме. Есть некоторые вполне рабочие бьюти-приемы: смешав рассыпчатый хайлайтер с детским маслом, можно получить красивый мерцающий лосьон для тела, осторожно приложив холодную ложку или кубик льда (завернутый в ткань), можно снять отеки. Однако оставьте продукты питания на ужин, а пищевую соду — для выпечки.