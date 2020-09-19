«Американская демократия» может не пережить ноябрьские выборы — Дэн Коутс

Анастасия Иванова

Бывший директор Национальной разведки США Дэн Коутс предупреждает: американская демократия может не пережить ноябрьские президентские выборы.

Коутс (1943) — видный американский политик, член Республиканской партии, сенатор от штата Индиана (1989−1999, 2011−2017). Коутс до 2019 года работал на нынешнюю администрацию президента Дональда Трампа. Он выполнял важное задание президента. В качестве директора Национальной разведки (2017—2019) Коутс должен пресечь антитрамповскую деятельность с утечками внутри разведывательного сообщества, состоящего из 17 отдельных организаций. Однако после двух лет работы в июле 2019 года Коутс подал в отставку, как сообщалось, из-за несогласия с политикой президента Трампа в отношении Северной Кореи, России и Сирии. После этого президент долгое время не мог определиться с назначением нового директора разведки.

17 сентября 2020 года в ведущем американском издании, работающем в информационном поле против Трампа — New York Times в разделе «Мнение» была опубликована статья Дэна Коутса под названием «Что стоит на кону на этих выборах? Американский демократический эксперимент».

В этой публикации Коутс указывает на то обстоятельство, что важность предстоящих выборов не только в том, какой кандидат или партия победит на них. Вопрос, на самом деле, стоит о «выживании американского демократического эксперимента».

Дальше Коутс с патетикой утверждает:

«Враги нашей демократии, иностранные и внутренние, хотят, чтобы мы заранее признали, что наши системы голосования ошибочные или мошеннические; что зловещие заговоры исказили политическую волю народа; что наш публичный дискурс был искажен средствами массовой информации и социальными сетями, пронизанными предубеждениями, ложью и злой волей; что судебные институты, правоохранительные органы и даже национальная безопасность были искажены, неправильно использовались и неверно направлялись для создания тревоги и конфликтов, а не для справедливости и социального мира».

Победа на выборах в подобных условиях вовсе не была бы победой.

В сложившихся условиях, полагает Коутс, «самая неотложная задача, стоящая перед американскими лидерами — это добиться признания результатов выборов легитимными. Поскольку избирательная легитимность — важнейший стержень американской политической культуры».

Для спасения американской демократии Коутс призывает «наконец-то наладить подлинно двухпартийные усилия»,… «отказавшись от порочной приверженности, которая слишком долго выводила из строя и дестабилизировала правительство». И если общий язык по этому ключевому вопросу не будет найден быстро и сейчас, то он не будет найден уже никогда.

В качестве практической меры для легитимации выборов у избирателей Коутс предлагает Конгрессу США создать новый механизм для достижения этой цели:

«Следует создать двухпартийную и беспартийную Комиссию высшего уровня для наблюдения за выборами, которая будет работать без политических предубеждений и без учета политических интересов любой из сторон».

Комиссия будет контролировать существующие системы отчетности по выборам, которые подводят итоги, оценивают или удостоверяют их результаты. Комиссия подтвердит для общественности, что регулирующие выборы законы и постановления строго и оперативно соблюдаются, что нарушения были выявлены и устранены

Комиссия Конгресса будет также отвечать за наблюдение за теми силами, которые «стремятся нанести ущерб американской избирательной системе посредством вмешательства, мошенничества, дезинформации или других искажений». Комиссия своевременно доведет до сведения американского народа о подобных нарушениях и передаст разбирательство в соответствующие правоохранительные органы и органы национальной безопасности.

Комиссия, предлагает Коутс, должна будет состоять из национальных лидеров, которые дадут личную клятву под присягой отказаться от партийной политики — даже в разгар предвыборной кампании такой важности. Оба кандидата в президенты — Трамп и Байден также должны взять на себя личные обязательства в отношении признания деятельности подобной чрезвычайной Комиссии.

В качестве членов этой Комиссии Коутс предлагает задействовать лидеров Конгресса с обеих партийных политических сторон, нынешних и бывших губернаторов, «пожилых государственных деятелей», бывших руководителей национальной безопасности, возможно, бывших судей Верховного суда — Дэвида Саутера и Энтони Кеннеди, а также руководителей бизнеса. Из подобного перечисления, очевидно, что Коутс намекает на собственное участие в предлагаемой им Комиссии, ответственной за выживание американской модели демократии.

В качестве практической меры Коутс предлагает создать Комиссию по чрезвычайному законодательному акту Конгресса. Закон определит точный мандат Комиссии, ее состав, полномочия и ресурсы. Также законом будут определены отношения между Комиссией и разведывательными и правоохранительными органами, обладающими возможностями, необходимыми для работы Комиссии.

Коутс указывает, что стремление к широкому двухпартийному единству требует более высокой степени патриотизма. При этом Конгрессу следует поспешить с созданием Комиссии.

Дэн Коутс так заканчивает свою статью в NYT:

«Если мы не предпримем все мыслимые усилия для обеспечения честности наших выборов, победителями станут не Дональд Трамп или Джо Байден, ни республиканцы или демократы. Победителями будут только Владимир Путин, Си Цзиньпин и Али Хаменеи».

Однако можно с полной уверенностью утверждать, что предлагаемый Коутсом чрезвычайный согласительный двухпартийный консенсус в отношении утверждения легитимности президентских выборов 2020 года так и не будет достигнут в оставшееся до выборов время. Инерция глубокого раскола политической системы не будет преодолена и призыв Коутса останется гласом вопиющего в пустыне.