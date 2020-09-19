АРМИ заметили шрам на лице Тэхёна

Алексей Вольцев

Многие фанаты BTS, которые уже достаточно давно следят за творчеством группы, не знают о маленьком «секрете», который скрывает Ви (V). На правой щеке у музыканта есть небольшой шрамик, о котором не догадываются многие АРМИ.

«А вы знали, что у Тэхёна на щеке есть шрам? Мне кажется, я только что сделала огромное открытие!»

К сожалению, поклонники не знают, откуда именно появилась эта небольшая впадинка на щеке Тэхёна, которая видна только при определенном освещении. Вероятнее всего, этот шрам остался у музыканта после деткой ветрянки или все еще напоминает айдолу о подростковых высыпаниях на лице.

В любом случае, даже эту «неидеальность» АРМИ считают особенностью Ви, тем, что делает его самим собой:

«Этот шрам на щеке делает его еще более привлекательным».

А для фанатов, которые любят шипперить Ви и Чонгука (Jungkook) этот шрам – настоящая находка, потому что на правой щеке макнэ тоже есть небольшой рубец. Чем не доказательство того, что эти двое просто созданы для того, чтобы быть вместе?

WHAT IF TAEHYUNG KISSED HIS SCAR pic.twitter.com/WKkwh4RBnC — 𝑅𝑜𝓈𝒶 ¹¹⁷ (@sexctgk) September 14, 2020

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