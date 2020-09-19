Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

АРМИ заметили шрам на лице Тэхёна

АРМИ заметили шрам на лице Тэхёна

Многие фанаты BTS, которые уже достаточно давно следят за творчеством группы, не знают о маленьком «секрете», который скрывает Ви (V). На правой щеке у музыканта есть небольшой шрамик, о котором не догадываются многие АРМИ.




«А вы знали, что у Тэхёна на щеке есть шрам? Мне кажется, я только что сделала огромное открытие!»


К сожалению, поклонники не знают, откуда именно появилась эта небольшая впадинка на щеке Тэхёна, которая видна только при определенном освещении. Вероятнее всего, этот шрам остался у музыканта после деткой ветрянки или все еще напоминает айдолу о подростковых высыпаниях на лице.

В любом случае, даже эту «неидеальность» АРМИ считают особенностью Ви, тем, что делает его самим собой:

«Этот шрам на щеке делает его еще более привлекательным».

А для фанатов, которые любят шипперить Ви и Чонгука (Jungkook) этот шрам – настоящая находка, потому что на правой щеке макнэ тоже есть небольшой рубец. Чем не доказательство того, что эти двое просто созданы для того, чтобы быть вместе?

Подпишись на нас в Яндекс Новости
# Шоу-бизнес
По материалам: popcake.tv

Последние новости

5 бьюти-трендов из TikTok, которым лучше не следовать
5 бьюти-трендов из TikTok, которым лучше не следовать
RM рассказал секрет BTS, который они хранили 3 года
RM рассказал секрет BTS, который они хранили 3 года
Почему песня BLACKPINK «Ice Cream» – это провал?
Почему песня BLACKPINK «Ice Cream» – это провал?
АРМИ заметили шрам на лице Тэхёна
АРМИ заметили шрам на лице Тэхёна
Губернатор: сокращений на ярославских заводах автопрома не планируют
Губернатор: сокращений на ярославских заводах автопрома не планируют
Второй волны Covid-19 в России осенью не будет — инфекционист Минздрава
Второй волны Covid-19 в России осенью не будет — инфекционист
США продолжат диалог с Россией, несмотря на ситуацию в Белоруссии
США продолжат диалог с Россией, несмотря на ситуацию в Белоруссии
Битва платьев: Блейк Лайвли против Ксении Собчак
Битва платьев: Блейк Лайвли против Ксении Собчак
Популярный блогер из Дагестана с купленным дипломом три года делала процедуры знаменитостям
Популярный блогер из Дагестана с купленным дипломом три года делала
"Самое великое оружие". Трамп обвинил РФ в краже технологий
"Самое великое оружие". Трамп обвинил РФ в краже технологий
В Москве пройдет онлайн-олимпиада «Знаем русский язык»
В Москве пройдет онлайн-олимпиада «Знаем русский язык»
В Моздокском районе Северной Осетии открылся детский технопарк «Кванториум»
В Моздокском районе Северной Осетии открылся детский технопарк

Топ на сегодня

Норвежский террорист Андерс Брейвик подал прошение об условно-досрочном освобождении
Норвежский террорист Андерс Брейвик подал прошение об
Джо Байден назвал Россию противником США. Аргументировал?
Джо Байден назвал Россию противником США. Аргументировал?
Лучшие моменты «In The SOOP»: мама ТэТэ готовит кимпаб для BTS или сонное лицо Чонгука…
Лучшие моменты «In The SOOP»: мама ТэТэ готовит кимпаб для BTS или
Торгово-развлекательный центр «Весна!» на Алтуфьевском шоссе
Торгово-развлекательный центр «Весна!» на Алтуфьевском шоссе
Ви из BTS может сыграть вампира в новых «Сумерках»
Ви из BTS может сыграть вампира в новых «Сумерках»

Еще по теме

«Цыганская кровь»: Ольга Бузова показала родинку на щеке и длинные волосы
АРМИ готовятся к уходу Тэхёна из BTS
Вещдок - Шрам на сердце (17.10.2017)
АРМИ подозревают, что у Чонгука есть девушка