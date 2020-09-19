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Автопобоище на Дружбы народов: авто из Кореи, Франции и Чехии не поделили дорогу в Киеве (эксклюзивные фото)

Автопобоище на Дружбы народов: авто из Кореи, Франции и Чехии не поделили дорогу в Киеве (эксклюзивные фото)

Василий ТАЛЬСКИЙ, «ФАКТЫ»

В пятницу, накануне выходных движение на дорогах столицы часто усложняется, но ближе к ночи приходит в норму, как в «обычные» будничные дни.

Исключением из этого правила стал, к сожалению, вечер 18 сентября: за два часа до полуночи на бульваре Дружбы народов возникли значительные осложнения, причем в обе стороны.

Проезжающий мимо корреспондент нашего издания выяснил, что «очаг» проблем располагался недалеко от моста Патона, где столкнулись три легковых автомобиля: Skoda, Peugeot и SsangYong.

Предварительно сотруднику «ФАКТОВ» удалось выяснить, что Skoda и малолитражка Peugeot 206 двигались в сторону левого берега, а «кореец» — во встречном направлении.

По неизвестной причине водитель Peugeot потерял управление автомобилем, и тот ударил по касательной Skoda.

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Ее водитель попытался избежать аварии и перестроиться, а Peugeot оказался на встречной полосе, где столкнулся лоб в лоб с корейским внедорожником.

От удара SsangYong лишился левого колеса, его раскрутило и развернуло в обратном направлении.

В свою очередь, «француз» после удара застыл посреди дороги.

К машине побежали люди, пытаясь достать водителя. Но покинуть салон молодому человеку не удавалось даже с их помощью — его ноги были крепко зажаты.

Поэтому очевидцам аварии пришлось помимо скорой вызывать еще и спасателей.

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В то же время водитель Skoda в ДТП не пострадал. Также от госпитализации отказался и владелец SsangYong — несмотря на то, что держался за голову и слегка хромал.

Следствию предстоит выяснить меру вины участников этого происшествия. Начато расследование.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что накануне, в четверг, 17 сентября, в центре Киева произошло дорожно-транспортное происшествие с участием якобы сына нардепа Нестора Шуфрича, который несколько лет назад сбил пешехода.

Фото Василия ТАЛЬСКОГО

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# Украина
По материалам: fakty.ua

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