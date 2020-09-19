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Цена российских лекарств от коронавируса не по карману большинству россиян

Цена российских лекарств от коронавируса не по карману большинству россиян

Производители назвали цены двух российских препаратов для лечения коронавируса, которые Минздрав допустил до продажи в аптеках. Препарат «Арепливир» будет стоить от 12 320 рублей, а «Коронавир» — около 11 550 рублей.

Комментируя столь высокие цены, опрошенные «Комсомольской правдой» эксперты довольно туманно пояснили, что они обуславливаются большим спросом во всем мире, а также тем, что «необходимо доказать эффективность этих средств и не позволять распространять их бесконтрольно».

Не добавили ясности и пояснения гендиректора фармкомпании-разработчика «Промомед», выпускающей «Арепливир», Андрея Младенцева. Он лишь констатировал, что снижение стоимость пока не представляется возможным.

«Эта цена тем или иным образом связана с ценой поставки в лечебное учреждение. У нас не могут быть две разные цены для бюджета и для розницы, поэтому это та цена, которая фактически сформировалась», — цитирует гендиректора РИА Новости.

При этом он допустил, что «Арепливир» может появиться в интернет-аптеках в любой момент.

Практически аналогичной выглядит и позиция «Р-Фарм», которая производит препарат «Коронавир». Представитель организации лишь объявил агентству ТАСС, что на сегодняшний день его фирма устанавливает отпускную цену на уровне 11 550 руб.

Отметим, что если представители производителей и эксперты никаких внятных объяснений по поводу ценообразования лекарств не привели, то с дозировкой все выглядит ясно.

Одна упаковка «Коронавира» из 50 таблеток будет стоить минимум 11 550 рублей, а пачка «Арепливира» из 40 таблеток обойдется россиянам в 12 320 рублей.

8 июля «Коронавир» получил одобрение Минздрава. Он стал третьим российским лекарством с международным наименованием «фавипиравир». Первый под названием «Авифавир» был одобрен в конце мая, второй, «Арепливир», — в июне. «Авифавир» уже закупили Саудовская Аравия, Болгария, несколько стран Латинской Америки.

# Россия
По материалам: eadaily.com

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