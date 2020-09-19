Цена российских лекарств от коронавируса не по карману большинству россиян

Влада Некрасова

Производители назвали цены двух российских препаратов для лечения коронавируса, которые Минздрав допустил до продажи в аптеках. Препарат «Арепливир» будет стоить от 12 320 рублей, а «Коронавир» — около 11 550 рублей.

Комментируя столь высокие цены, опрошенные «Комсомольской правдой» эксперты довольно туманно пояснили, что они обуславливаются большим спросом во всем мире, а также тем, что «необходимо доказать эффективность этих средств и не позволять распространять их бесконтрольно».

Не добавили ясности и пояснения гендиректора фармкомпании-разработчика «Промомед», выпускающей «Арепливир», Андрея Младенцева. Он лишь констатировал, что снижение стоимость пока не представляется возможным.

«Эта цена тем или иным образом связана с ценой поставки в лечебное учреждение. У нас не могут быть две разные цены для бюджета и для розницы, поэтому это та цена, которая фактически сформировалась», — цитирует гендиректора РИА Новости.

При этом он допустил, что «Арепливир» может появиться в интернет-аптеках в любой момент.

Практически аналогичной выглядит и позиция «Р-Фарм», которая производит препарат «Коронавир». Представитель организации лишь объявил агентству ТАСС, что на сегодняшний день его фирма устанавливает отпускную цену на уровне 11 550 руб.

Отметим, что если представители производителей и эксперты никаких внятных объяснений по поводу ценообразования лекарств не привели, то с дозировкой все выглядит ясно.

Одна упаковка «Коронавира» из 50 таблеток будет стоить минимум 11 550 рублей, а пачка «Арепливира» из 40 таблеток обойдется россиянам в 12 320 рублей.

8 июля «Коронавир» получил одобрение Минздрава. Он стал третьим российским лекарством с международным наименованием «фавипиравир». Первый под названием «Авифавир» был одобрен в конце мая, второй, «Арепливир», — в июне. «Авифавир» уже закупили Саудовская Аравия, Болгария, несколько стран Латинской Америки.