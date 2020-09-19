Депутат назвал большинство студентов "лодырями" и "пожирателями кредитов"

Анастасия Иванова

Студенческий капитал, который предложили ввести в России, должны получать не все выпускники вузов, заявил радио "Комсомольская правда" депутат Госдумы Виталий Милонов.

"Многие вузы не готовят специалистов. Они что, ученых готовят каких-то, ядерщиков, математиков? Нет, готовят лодырей, бездельников, будущих пожирателей кредитов, которые будут ездить в белых рубашечках на кредитных машинках Е-класса и мечтать, как они снимут хрущевку где-нибудь в Бирюлево", — сказал он.