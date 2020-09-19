Депутат Рады рассказал, чем остановка "Северного потока — 2" грозит Киеву

Влада Некрасова

Развал украинской газотранспортной системы (ГТС) станет "следующей целью" США, если "Северный поток — 2" заблокируют, заявил депутат Рады от партии "Оппозиционная платформа ‒ За жизнь" Юрий ЗагороднийПресс-релиз выступления политика размещен на сайте политического движения.

Парламентарий напомнил, что США пытаются помешать строительству газопровода для того чтобы захватить европейский рынок газа, вытеснив оттуда Россию. По мнению политика, организованный Вашингтоном майдан на Украине преследовал не только политические, но и экономические цели. И установление в Киеве проамериканского режима теперь позволит США сделать следующий шаг в борьбе за поставки сжиженного газа в Европу.

"Как вы понимаете, с учетом интересов новых хозяев Украины и позиции их нынешних ставленников, в случае блокирования Западом "Северного потока ‒ 2", наша ГТС станет следующей целью американских корпораций. И ей помогут бесславно закончить свои дни", — указал Загородний.

Политик также отметил плохое состояние украинской ГТС. Недавно произошедшая под Киевом авария на магистрали — очередное подтверждение этому, считает политик.

"Ее ресурс давно уже на пределе", — подчеркнул он.