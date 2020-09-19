Фанатка утверждает, что дозвонилась Чонгуку

Алексей Вольцев

Пользовательница портала QR и большая поклонница группы BTS опубликовала пост о том, что ей удалось дозвониться одному из самых популярных айдолов Южной Кореи Чонгуку (Jungkook).

«Я нашла номер Чонгука и однажды у меня получилось совершить звонок, но после одной секунды гудков, он отключился. Почему это произошло?»

They donated the gift 🎁 in purple box which will be released in 2039, 20th Korea's Youth day. @BTS_twt #LeaderofYouthBTS pic.twitter.com/RB0eH7Btuo — Soo Choi⁷ 💜 (@choi_bts2) September 19, 2020

— задала вопрос подписчица айдола.

Неужели в сети опубликовали действительные номера телефонов группы Bangtan Boys? Увы, других фанатов бэнда, сидящих на том же портале, абсолютно не удивила такая информация. Девушке лишь посоветовали никогда не звонить на заявленные номера айдолов, чтобы не беспокоить их и не вмешиваться в личную жизнь, ведь «они такие же живые люди, которым требуется хотя бы малейшее уединение».

Psst.. @bts_bighit's got a surprise for us! 🎁



Check out all of #Dynamite's remixes to see who's dancing in them today! Every day for the next 7 days, the Canvases will change... Can you guess who'll be on the videos tomorrow?https://t.co/YvbQSElzGk#SpotifyxBTS pic.twitter.com/DXgIfYBa7n — Spotify ❤️ K-Pop (@SpotifyKDaebak) September 18, 2020

«ОН НАВЕРНОЕ ЗАБЛОКИРОВАЛ ТЕБЯ

Понятно, почему. Не звони на номера BTS до тех пор, пока они не дадут тебе их лично. Это пугает их. Представляете, что будет, если Чонгук узнает, что его номер просочился в народ? Просто удали его и забудь. Не звони, если не хочешь попасть в черный список компании BigHit»,

— ответил один из иностранных фанатов.

Интересно, почему поклонница не обмолвилась об источнике? Как ей удалось добыть настоящий номер ГК?

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