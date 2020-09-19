ФАС выступила за введение антимонопольных ограничений для цифровых гигантов

Вадим Карасев

Федеральная антимонопольная служба подготовила новую версию закона для борьбы с цифровыми монополиями, которая призвана пресечь возможность злоупотреблений доминирующим положением на рынке. В ведомстве подчеркнули, что "пятый антимонопольный пакет" не затронет небольшие компании и даже больше - даст им шанс выбраться из тени крупных IT-игроков.

ФАС предложила ввести санкции в отношений компании, которая уже получила предписание за нарушение антимонопольного законодательства, но не выполнила его. Такую организацию, согласно инициативе ведомства, можно будет оштрафовать еще раз на сумму в два раза больше первого штрафа. Причем размер нового штрафа не может быть меньше 100 тыс. рублей и больше одной пятидесятой от выручки компании-нарушителя за год, предшествующий нарушению.

Соответствующая инициатива содержится в новой версии Пятого антимонопольного пакета, цель которого - борьба с цифровыми монополиями, владельцами крупных инфраструктурных и интернет-платформ, доминирующих на рынке.

Причем новые антимонопольные правила не будут распространяться на небольшие компании с годовой выручкой менее 400 млн рублей. "Кроме того, необходимо принимать во внимание прямые и косвенные сетевые эффекты, "параллельное использование" нескольких онлайн-сервисов и возможность переключения, эффект масштаба, доступ к конкурентно-актуальным данным и роль инноваций. Предлагается также рассмотреть и соответствующие санкции за нарушение таких правил и требований антимонопольного законодательства", - уточняет ведомство.

В настоящее время максимальный штраф за нарушения, связанные с предписаниями российского антимонопольного органа, достигает 500 тыс. рублей. При этом, даже с учетом предложения ФАС, итоговая сумма все равно во много раз меньше, чем в странах Запада. Однако добиться взыскания зачастую проблематично из-за неопределенного положения иностранных IT-компаний в российском правовом поле.

Как объяснил руководитель рабочей группы ОП РФ по противодействию распространению недостоверной информации в интернете Александр Малькевич, контроль за выполнением требований российского законодательства зарубежными IT-компаниями невозможен без их официальных представительств на территории РФ.

"Повышение штрафов является закономерным решением с учетом сложившейся мировой практики. Меры госрегуляторов по созданию равной конкурентной среды, к которым относится и разработка "пятого антимонопольного пакета", должны дополнять друг друга. Так, действие закона по борьбе с цифровыми монополиями невозможно без "приземления" иностранных ИТ-компаний в российской юрисдикции", - полагает эксперт.

Он также указал, что открытие официальных полномочных представительств зарубежных цифровых компаний является залогом исполнения иностранным IT-бизнесом российских законов.

"Создание конкурентных условий требует участия профильных органов и дальнейшей актуализации антимонопольного законодательства. Об этом заявляют, как европейские, так и российские законодатели. Так что ФАС своевременно включились в общемировой тренд борьбы с гигантами. В настоящий момент служба прорабатывает "пятый антимонопольный пакет", призванный усовершенствовать регулирование цифровой экономики в России. Ранее принятие пакета тормозило влияние глобального бизнеса, не желающего отказываться от монопольных прибылей на российском рынке. Но поступательная политика властей в части импортозамещения позволила антимонопольному ведомству вернуться к регулированию цифровой сферы", - резюмировал исполнительный директор АРПП "Отечественный софт" Ренат Лашин.