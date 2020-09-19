Финансовый гороскоп на неделю с 21 по 27 сентября 2020 года

Вадим Карасев

За деньги счастье не купить, но без денег счастья достичь гораздо сложнее. Финансовый гороскоп поможет каждому Знаку Зодиака на этой неделе приумножить или сохранить свой капитал, а также понять, на что лучше потратить деньги.

Самым лучшим и универсальным помощником в любой период времени для каждого человека являются аффирмации на успех и богатство. Они помогают изгонять негативные эмоции и программы из сознания и дарят людям веру в себя. Это действенный способ стать богаче и повысить продуктивность.

Овен

Конец сентября у Овнов будет благоприятным в финансовом плане, однако будет парочка «но». Во-первых, людям этого Знака стоит остерегаться врагов и недоброжелателей. Обереги от злых людей помогут не впутаться в неприятный конфликт. Второе условие денежного счастья — нужно действовать самостоятельно. Астрологи не советуют просить у людей помощи, особенно у не самых близких. Лучше потратить чуть больше времени, но разобраться со всеми неурядицами самим.

Телец

В процессе заработков самыми важными компонентами успеха, которые многие игнорируют, являются здоровье и удача. Эксперты рекомендуют избавляться от семи чувств и эмоций, которые разрушают удачу и снижают продуктивность человека. Тельцы на этой неделе могут побить все рекорды по числу решенных задач, так что лучше не сидеть без дела. Что касается денежных трат, то можно покупать одежду, преображать жилище, покупать билеты на самолет и поезд. Все траты, связанные со сменой обстановки, будут полностью оправданы. Нужно повышать себе настроение покупками.

Близнецы

У каждого Знака Зодиака своя мотивация. Близнецов в эти семь дней может начать двигать вперед не только чувство долга, но еще и новый прилив энтузиазма. Появится нечто такое, что заставит этих людей посвятить работе и делам больше времени и сил. Это может быть нерешенная проблема или внезапно навалившиеся дела. Самое важное в период с 21 по 27 сентября — не паниковать и оставаться верными своим принципам. Так можно будет сохранить деньги и удачу. Не нужно навлекать на себя проблемы лишними переживаниями. Деньги любят легкость.

Рак

В первые три дня этой недели у Раков будет чуть меньше сил и энергии из-за диссонанса звезд и планет. Быстрее будут появляться усталость и апатия, тревожные мысли. Эффективная медитация поможет преодолеть подобные проблемы и остаться в тонусе, не допустить эмоционального упадка. Начиная с 24 сентября Раков ожидает весьма благоприятное время для торговли, покупок и продвижения новых идей на работе или в бизнесе. Будет гораздо проще влиять на окружающих людей.

Лев

Львам будет трудно вести финансовые дела с 24 по 26 число включительно. В эти дни звезды и планеты будут не в ладах друг с другом. Это значит, что могут срываться встречи, переговоры, появляться новые неизвестные переменные в финансовом уравнении. В эти дни лучше пользоваться шепотками на удачу. Лучше работать бок о бок с самыми честными людьми. Что касается покупок и денежных трат, то их лучше производить 21, 22 и 23 сентября. В воскресенье нужно будет как следует отдохнуть и набраться сил, так как неделя ожидается напряженная.

Дева

Девам эксперты сайта dailyhoro.ru советуют пользоваться тремя надежными способами защиты от негативной энергии. Астрологи отмечают, что в эти семь дней в жизни Дев будет много источников негатива, с которыми придется постоянно быть рядом. Это могут быть люди, места, события. Из-за этого возможны непредвиденные траты, финансовые неурядицы. Покупки лучше пока приостановить, если не хочется наломать дров. Даже если будут соблазнять огромные скидки и очень выгодные условия, лучше не тратить деньги: это будут ловушки судьбы.

Весы

Весам звезды на этой неделе подарят новые возможности и финансовую удачу. Вместе с успехом могут появиться новые враги. Пять лучших оберегов от завистников и недоброжелателей помогут Весам обойти стороной ненужные проблемы. Единственный день, в который лучше не тратить деньги, — понедельник. В любой другой день можно развлекаться, покупать одежду, дорогостоящую технику, недвижимость в пределах разумного.

Скорпион

21 и 22 сентября станут для Скорпионов самыми сложными днями на этой неделе. В эти числа желательно пользоваться сильными заговорами на удачу, чтобы справиться с проблемами на работе, в бизнесе. В остальные дни энергия звезд и планет будет созидательной. Это значит, что финансовые потоки тоже активизируются. Скорпионов будет ждать денежная удача. Можно совершать покупки, открывать новый счет в банке. Астрологи советуют не влезать в долги и не давать никому займов. Велика вероятность, что деньги не вернутся ровно в срок.

Стрелец

Стрельцам с самого утра понедельника лучше начать читать позитивные установки и аффирмации на успех. Дело в том, что на этой неделе энергия ночных светил будет очень переменчивой и непредсказуемой. Это может породить страхи и неуверенность, которые негативно скажутся на продуктивности Стрельцов. На этой неделе ожидается прирост препятствий на пути к цели. Также звезды немного ослабят интуицию Стрельцов, поэтому лучше полагаться во всем на здравый смысл и не рисковать.

Козерог

В понедельник и в пятницу энергетика ночных светил будет не самой благоприятной. В начале рабочей недели лучше пользоваться пятью способами поднятия настроения, чтобы этот день прошел под эгидой приятных эмоций. Ну нужно рыться в прошлом и думать о совершенных ранее ошибках. На этой неделе деньги полюбят Козерогов, которые нацелены на будущее. Чтобы приумножить капитал или сохранить заработанные ранее деньги, желательно временно отказаться от финансовых авантюр.

Водолей

Это идеальная неделя для шопинга, развлечений, общения с новыми людьми. Водолеям удастся не только заработать больше денег, но и найти вдохновение и энтузиазм для решения старых проблем. В пятницу и субботу энергетика звезд может стать неблагоприятной и деструктивной, но не нужно раньше времени бить тревогу. Стоит обратить внимание на знаки Вселенной, предупреждающие об опасности. Они помогут обойти препятствия стороной и сохранить успех, добытый в финансовых боях ранее.

Рыбы

В среду и четверг звезды временно войдут в диссонанс с планетами, поэтому Рыбам астрологи советуют пользоваться мощным заговором от невезения и проблем. В целом же это будет очень важное время для Рыб, которые хотят преуспеть в работе и делах, повысить доход. Этих людей ждут новые взлеты, много удачи и хорошее настроение. Это прекрасное сочетание для достижения новых целей. Деньги обожают трудолюбие и ответственность. Именно это и понадобится Рыбам сейчас, чтобы стать богаче.