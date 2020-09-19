Герасимову предложили стать худруком "Содружества актеров Таганки"
"Я получил предложение от труппы театра "Содружество актеров Таганки". Это очень интересное предложение, но вопрос решает учредитель театра", - сказал Герасимов РИА Новости.
Основатель и худрук "Содружества актеров Таганки" Николай Губенко, ушедший из жизни 16 августа на 79-м году жизни, оставил архивное видеообращение, где назвал своим преемником артиста театра Владимира Завикторина.
После смерти Губенко появилась информация об инициативе объединения Театра на Таганке и "Содружества актеров Таганки". Позднее председатель Союза театральных деятелей России Александр Калягин в своем обращении к депкульту Москвы призвал не принимать "скоропалительных решений".
Директор театра Наталья Альшевская сообщала, что вопрос с художественным руководителем остается открытым. По ее словам, департамент культуры Москвы хочет посмотреть, как учреждение будет функционировать самостоятельно.