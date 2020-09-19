Герасимову предложили стать худруком "Содружества актеров Таганки"

Влада Некрасова

Актер и депутат Мосгордумы Евгений Герасимов назвал интересным предложение стать художественным руководителем "Содружества актеров Таганки", отметив, что решение будет принимать учредитель театра.

"Я получил предложение от труппы театра "Содружество актеров Таганки". Это очень интересное предложение, но вопрос решает учредитель театра", - сказал Герасимов РИА Новости.

Основатель и худрук "Содружества актеров Таганки" Николай Губенко, ушедший из жизни 16 августа на 79-м году жизни, оставил архивное видеообращение, где назвал своим преемником артиста театра Владимира Завикторина.

После смерти Губенко появилась информация об инициативе объединения Театра на Таганке и "Содружества актеров Таганки". Позднее председатель Союза театральных деятелей России Александр Калягин в своем обращении к депкульту Москвы призвал не принимать "скоропалительных решений".

Директор театра Наталья Альшевская сообщала, что вопрос с художественным руководителем остается открытым. По ее словам, департамент культуры Москвы хочет посмотреть, как учреждение будет функционировать самостоятельно.