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Глава Минздрава призвал до вакцинации минимизировать потери для здоровья от коронавируса

Глава Минздрава призвал до вакцинации минимизировать потери для здоровья от коронавируса

Тема: Коронавирус COVID-19: что надо знать


До массовой вакцинации от коронавируса необходимо соблюдать предосторожности, чтобы не заразиться, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Сегодня по-прежнему мы чувствуем тяжесть и бремя этой инфекции, поэтому я прошу вас в эти дни соблюдать определённые меры предосторожности, беречь своё здоровье, своих близких, особенное старшее поколение», — сказал министр.

Он подчеркнул, что важно создать определённый временной промежуток, чтобы до начала полномасштабной вакцинации, когда все получат защиту от вируса, «понести минимальные потери для здоровья».

Россия 11 августа первой в мире зарегистрировала вакцину от COVID-19, получившую название «Спутник V». Сейчас идет третий этап клинических исследований вакцины.

В интервью «Парламентской газете» директор Национального медицинского исследовательского центра имени В.А. Алмазова академик РАН Евгений Шляхто рассказал, что второй волны коронавируса в том виде, в каком была первая, точно не будет.

# Общество / Главные новости
По материалам: pnp.ru

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