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Главным героям "Сверхъестественного" подарят автомобили их героев

Главным героям "Сверхъестественного" подарят автомобили их героев
. Актер из "Сверсхъестественного" Джаред Падалеки рассказал в подкасте Inside of You, что ему и Дженсену Эклсу подарят по автомобилю Chevrolet Impala 1967 года.

"Нам обоим подарят по автомобилю. В контракте это не было прописано. Это просто подарок от студии Warner Bros.", — пояснил он.

Актер добавил, что не только его герой, но и он сам очень любит автомобили.


"Мой первой машиной был Chevrolet Camaro 1969 года, и он до сих пор у меня есть. Еще у меня Mustang 1966 года", — рассказал актер.


В фильме главные герои путешествуют на Impala 1969 и расследуют паранормальные явления.

"Это невероятно. Они могли бы продать каждую за миллион долларов, но Питер Рот (исполнительный директор Warner Bros.) сказал: "Ребята, спасибо, что так долго и так прекрасно вы выполняли свою работу. Нам хотелось бы, чтобы они остались у вас", — добавил Джаред.

Ранее Дженсен Эклс рассказывал, что много лет умолял создателей сериала подарить ему машину.

# Шоу-бизнес
По материалам: ria.ru

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