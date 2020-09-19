Губернатор: ярославские власти сохранили промпредприятия в пандемию

Влада Некрасова

Ни одно промышленное предприятие в Ярославской области не закрылось из-за пандемии благодаря мерам поддержки со стороны правительства региона, а индекс промпроизводства по итогам семи месяцев 2020 года оказался выше среднероссийского, заявил губернатор Дмитрий Миронов в интервью РИА Новости.

По его словам, избежать большого ущерба для экономики региона удалось благодаря оперативному восстановлению работы основных отраслей, и в первую очередь обрабатывающей промышленности.

"Благодаря нашей работе, с начала апреля поэтапно возобновилась работа промышленных предприятий. Это происходило при соблюдении рекомендаций Роспотребнадзора по профилактике COVID-19. Прежде всего, запускались системообразующие производства и те, что задействованы в производственных цепочках по всей стране. Это наши крупнейшие налогоплательщики и работодатели. Начиная с 16 мая в регионе работают все промышленные предприятия. В итоге ни одно из них не закрылось, не исчезло — все работают, как прежде, до пандемии", - подчеркнул Миронов.