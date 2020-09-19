Губернатор: сокращений на ярославских заводах автопрома не планируют

Анастасия Иванова

Сокращения производства и увольнений работников на крупных предприятиях автопрома в Ярославской области из-за пандемии не планируют, заявил в интервью РИА Новости губернатор Дмитрий Миронов.

"За эти предприятия не переживайте — они работают в полном объеме с соблюдением рекомендаций Роспотребнадзора. Увольнений, связанных с ограничительными мерами, ни на одном из предприятий не было. Сокращения производства не планируется", - сказал губернатор в ответ на вопрос о ситуации в связи с пандемией на "Автодизеле" (Ярославский моторный завод) и "Комацу Мэнуфэкчуринг Рус".

ПАО "Автодизель" (входит в "Группу ГАЗ") - одно из крупнейших российских предприятий по производству дизельных двигателей многоцелевого назначения, сцеплений, коробок передач, запасных частей к ним, а также стационарных агрегатов на их базе.