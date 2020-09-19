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«Это днище» — Елена Ваенга расктириковала Светлану Лободу

«Это днище» — Елена Ваенга расктириковала Светлану Лободу

Не так давно популярная певица Светлана Лобода вместе с рэпером Pharaon выпустили новый клип на трек «Boom Boom». Экранизация стала невероятно популярной: за пять дней видеоклип набрал 6 миллионов просмотров на YouTube. Однако негативных отзывов оказалось намного больше, чем положительных. Работа набрала 444 тысячи дизлайков и всего 244 тысячи лайков.


В нем популярные артистки российского шоу-бизнеса проходят конкурс красоты. Девушки выходят в откровенных наряд и демонстрируют свою сексуальность. От перевозбуждения у судей лопается голова.


Певица Елена Ваенга раскритиковала подобный сюжет. Она считает, что клип получился слишком откровенный, не вписывающийся в рамки цензуры.

Певица предложила Светлане снимать подобные видео для домашнего просмотра и показывать их своим детям. Ваенга считает, что клип «Boom Boom» не предназначен для открытого доступа.

 «Это перебор. Этот клип задел меня всем. Это уже днище. Хуже для меня уже не может быть. Я лично обиделась на Свету Лободу. Я ей обязательно это в лицо скажу», .

— открыто заявила Елена Ваенга

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По материалам: popcake.tv

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