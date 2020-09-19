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"Кинотавр-2020": Паулина Андреева, Федор Бондарчук, Ксения Собчак и другие на закрытии фестиваля

"Кинотавр-2020": Паулина Андреева, Федор Бондарчук, Ксения Собчак и другие на закрытии фестиваля

Сегодня вечером 31-й по счету фестиваль отечественного кино "Кинотавр" завершил свою работу и огласил полный список лауреатов. На церемонии закрытия смотра, которая прошла в сочинском Зимнем театре, появились Паулина Андреева и Федор Бондарчук, Ксения Собчак и Константин Богомолов, Анна Чиповская, Марина Александрова и многие другие. О том, как это было, NEWSTES.RU подробно рассказывает в новом репортаже.


1/32 Федор Бондарчук и Паулина Андреева
2/32 Константин Богомолов и Ксения Собчак
3/32 Елена Лядова
4/32 Кристина Асмус
5/32 Оксана Фандера
6/32 Анна Чиповская
7/32 Сабина Ахмедова
8/32 Дарья Чаруша
9/32 Ксения Собчак
10/32 Илья Стюарт и Светлана Устинова
11/32 Марина Александрова
12/32 Олеся Судзиловская
13/32 Юлия Пересильд
14/32 Резо Гигинеишвили
15/32 Виктория Исакова и Юрий Мороз
16/32 Катерина Шпица
17/32 Ирина Носова, Варвара Шмыкова и Алена Михайлова
18/32 Ирина Гринева
19/32 Полина Зуева
20/32 Анна Банщикова
21/32 Владимир Яглыч
22/32 Павел Табаков
23/32 Оксана Михеева
24/32 Анна Чурина
25/32 Анна Меликян
26/32 Ольга и Андрей Бурковские
27/32 Анна Александрова
28/32 Алиса Хазанова
29/32 Дарья Повереннова
30/32 Алексей Агранович и Виктория Толстоганова
31/32 Валерия и Александр Роднянские
32/32 Дарья Златопольская































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Церемония закрытия "Кинотавра-2020", который в этом году проходил при поддержке ювелирного бренда Mercury и Max Factor & Wella, по традиции началась с красной дорожки. Одними из первых к журналистам вышли супруги Паулина Андреева и Федор Бондарчук. Это первый совместный выход пары в рамках фестиваля, — ранее Федор в гордом одиночестве появлялся на премьере картины "Кто-нибудь видел мою девчонку?". На церемонии закрытия кинорежиссер появился в классическом костюме, а его муза и возлюбленная в облегающем вечернем платье болотного оттенка, тем самым развеяв слухи о своей беременности, которые с завидной регулярностью появляются в прессе.

Федор Бондарчук и Паулина Андреева

На красной дорожке в этот вечер вообще было много звездных пар. Среди них — Виктория Исакова с мужем Юрием Морозом, Виктория Толстоганова и Алексей Агранович, Илья Стюарт и Светлана Устинова, Ксения Собчак и Константин Богомолов и многие другие. Последние вышли к журналистам в парных светлых образах, как бы напоминая о том, что ровно год назад в этом месяце они сыграли свадьбу.

Константин Богомолов и Ксения Собчак
Ксения Собчак
Илья Стюарт и Светлана Устинова
Сабина Ахмедова
Оксана Фандера

Елена Лядова, в отличие от многих звездных коллег, появилась на красной дорожке одна, — в этот вечер ее супруг Владимир Вдовиченков не смог составить ей компанию, потому что был одним из членов жюри церемонии и раньше остальных прошел в кинозал вместе со своими коллегами. Без пары на церемонии закрытия появилась и звезда сериала "Чики" Алена Михайлова, о романе которой с Антоном Лапенко стало известно буквально вчера вечером, — она предстала перед репортерами с коллегами по "Чикам" Варварой Шмыковой и Ириной Носовой.

Следом по красной дорожке также прошлись Марина Александрова, Юлия Пересильд, Анна Чиповская, Дарья Повереннова, Катерина Шпица, Павел Табаков, Владимир Мишуков, Дарья Чаруша, Владимир Яглыч, Сабина Ахмедова и многие другие.


Елена Лядова
Марина Александрова
Анна Чиповская
Ксения Собчак
Олеся Судзиловская
Владимир Мишуков

Когда все звездные гости наконец заняли свои места в кинозале, торжественно стартовала церемония закрытия "Кинотавра-2020", — она началась с небольшого ролика, который рассказывал о том, как прошла эта насыщенная премьерами и событиями неделя. Следом члены жюри приступили к оглашению списка победителей смотра.


Олеся Судзиловская
Светлана Устинова
Дарья Повереннова

Главный приз фестиваля в этом году достался фильму "Пугало" режиссера Дмитрия Давыдова, рассказывающий о якутской целительнице и отшельнице из сельской глуши. Кстати, приз за лучшую женскую роль достался актрисе Валентине Романовой — Чыскыырай, сыгравшей в "Пугало" главную героиню. Получая награду на сцене Зимнего театра, Валентина не только поблагодарила Дмитрия Давыдова за возможность импровизировать на съемках, но и спела для всех собравшихся песню.

Якутское кино впервые на "Кинотавре" и сразу — главный приз. Мы в шоке. Просто поддержите регионы, и российское кино станет лучше,

— поделился эмоциями режиссер Давыдов, получая главный приз кинофестиваля.

Дмитрий Давыдов и Валентина Романова — Чыскыырай
Владимир Онохов
Оксана Фандера
Владимир Вдовиченков
Борис Хлебников
Александр Роднянский

Награда за главную мужскую роль досталась непрофессиональному актеру Владимиру Онохову за работу над фильмом "Китобой", приз за лучший дебют вручили Анастасии Пальчиковой за ее новую картину "Маша", а статуэткой за лучший сценарий наградили ленту "Конференция" режиссера Ивана И. Твердовского. Полный же список лауреатов можно посмотреть здесь.

После завершения официальной части закрытия смотра все гости были приглашены на спецпоказ фильма Андрея Кончаловского "Дорогие товарищи", который в первый конкурсный день "Кинотавра-2020" был удостоен специального приза жюри Венецианского кинофестиваля. Лента, главную роль в которой сыграла жена и муза Кончаловского Юлия Высоцкая, основана на реальных событиях и рассказывает о трагедии 1962 года, известной как Новочеркасский расстрел.

Паулина Андреева
Федор Бондарчук и Александр Роднянский
Владимир Вдовиченков и Елена Лядова
Юлия Пересильд

После завершения киносеанса звездные гости по традиции отправились на афтепати, где уже в более расслабленной обстановке смогли обменяться с коллегами и друзьями впечатлениями от 31-го по счету кинофестиваля в Сочи и рассказать о своих личных фаворитах среди 13 картин, представленных в этом году на конкурсе.

Катерина Шпица
Федор Бондарчук и Паулина Андреева
Виктория Исакова и Юрий Мороз

Члены жюри "Кинотавра-2020"

Кристина Асмус
# Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

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